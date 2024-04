La Lazio vince, ma scoppia (di nuovo) il caso Luis Alberto: “Me ne vado”

La Lazio inaugura la giornata di campionato battendo 4-1 la Salernitana, ma scoppia il caso -di nuovo- Luis Alberto: “Il prossimo anno non farò parte del progetto, ho chiesto la rescissione, ne ho già parlato con la società”.



Napoli, volantino dei tifosi azzurri contro De Laurentiis

“Eri simpatico quando scappavi in motorino ma adesso ti è scappato di mano il tuo filmino”. Inizia così un manifesto dei tifosi del Napoli, firmato da Curva A e Curva B dello stadio Maradona, che ironizza e attacca il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis prendendo spunto anche dal film sullo scudetto nelle sale dal 4 maggio. Il manifesto stanotte è apparso in tutta la città, ce ne sono moltissimi nel centro di Napoli attirando l’attenzione di tutti coloro che andavano al lavoro.

“Dopo un anno sì da incorniciare – si legge – e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell’estate osserva e ascolta solamente pagliacciate, nessuna programmazione, solo buffonate! Il Napoli è tuo, si sa, ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e non sarà certo uno scudetto che ci hai strappato dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto!”.

E ancora: “Alla squadra cosa dire? Si è bastato già capire che voi in questo campionato non ci avete mai onorato… In città siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati, quando già trascorso maggio siete andati all’arrembaggio di un colore a voi assai caro il verde scuro del denaro. Con un popolo che vi ha osannato abbandonando già la nave con in corso il campionato. E non ultima alla stampa, qualche riga non ci manca, troppe aperte “penne chiuse” prezzolate in tribuna accomodate asservendo fedelmente come piace al presidente, senza nulla proferire sul problema ormai latente”.



Serie B, il Modena esonera Bianco

Modena F.C. informa di aver comunicato a Paolo Bianco l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente Carlo Rivetti e tutta la Società ringraziano Paolo Bianco per la professionalità e la dedizione dimostrate. Nelle prossime ore il Modena F.C. comunicherà il nome della nuova guida tecnica della prima squadra.



Serie A, Lecce-Empoli 1-0: decide Sansone al 90′

Scatto salvezza del Lecce. Nella 32.ma giornata di Serie A la squadra di Gotti vince 1-0 lo “scontro diretto” con l’Empoli e si porta momentaneamente a +6 dal terzultimo posto del Frosinone. Al Via del Mare in avvio Mariani annulla un gol di Cerri per un fallo di mano nell’azione precedente, poi Caprile e Falcone salgono in cattedra con le loro parate fino al 90′, quando Sansone decide la gara in extremis appoggiando in rete l’assist di Pierotti dopo un errore di Walukiewicz.

Lecce che sale a 32 punti in classifica, Empoli resta a 28, al momento sempre fuori dalla zona calda.



Vlahovic e Lazaro sprecano, il Toro è alla pari della Juve: il derby finisce senza gol

Erroraccio del serbo, che in avvio calcia sul palo una clamorosa occasione. Poi domina l’equilibrio, ma le palle-gol latitano. L’ultimo brivido in pieno recupero con l’esterno granata



Secondo 0-0 di fila per il Bologna: il Monza strappa il pari

Prima di questa partita il Dall'Ara aveva spinto il Bologna quasi come nessun altro stadio (solo il Meazza per l'Inter). I rossoblù dal secondo rendimento interno del campionato, invece, stavolta si fermano. Contro il Monza arriva il secondo 0-0 di fila dopo quello di Frosinone e un'altra frenata nella corsa verso la Champions League. Non basta il dominio, manca ancora il gol. Terzo pareggio interno in stagione, Thiago Motta si ferma ancora.



Damiani: “Il Napoli ha poche speranze di Champions. Non sarà facile sostituire Osimhen: David non è una prima punta classica”

Oscar Damiani parla a Marte Sport Live: “Il Napoli ha pochissime speranze di Champions, è molto difficile anche perché ci sono altre squadre in lizza. Il problema parte dal rendimento del girone di andata, dai molti cambiamenti, con un Napoli che è andato sempre sotto le aspettative: l’anno, dopo lo spendido scudetto, è da dimenticare. Per il post Osimhen toccherà al club trovare il profilo giusto, bisogna capire che budget ci sarà. In ogni caso Osimhen è molto difficile da sostituire, anche perché chi viene dovrà prima ambientarsi. David del Lille è un buonissimo giocatore ma non è proprio una prima punta, si muove molto. Gyokeres è più un attaccante centrale, anche se lo conosco poco. Penso sia difficile che Conte accetti Napoli, Antonio è abituato a fare scelte importanti sui calciatori, ad avere ingaggi alti. Però Conte è uno che ha grande personalità ed autostima, sarebbe una bella sfida da raccogliere quella di Napoli. Mi piacerebbe vedere Conte in una piazza come questa”



Di Napoli: “Cheddira? Contenti del primo anno in A col Frosinone. Il futuro? Ne parleremo col Napoli”

Bruno Di Napoli parla a Marte Sport Live: “Siamo contenti di quello che sta facendo Cheddira al Frosinone al primo anno di serie A. Al di là dell’aspetto realizzativo ha fornito ottime prestazioni, si sta facendo apprezzare da molti addetti ai lavori, è in crescita e secondo me farà un finale di stagione importante. Oggi è prematuro parlare del futuro dell’attaccante, è importante che ha dimostrato di poter giocare in serie A. Da qui a quello che sarà l’anno prossimo ci sono troppe variabili per sbilanciarci. L’unico obiettivo di Walid è di terminare bene la stagione, sapendo che meglio fa e più riscontri positivi avrà la progressione della sua carriera. Non ho parlato con il Napoli, che è proprietario del cartellino del calciatore, da qui al ritiro c’è da capire quantoi attaccanti il club avrà in rosa. In ogni caso se il Napoli riterrà che debba restare nella rosa noi ne saremmo contenti, ma ripeto, è prematuro parlarne. Napoli-Frosinone? La squadra di Di Francesco in linea di massima è leggermente più prudente nelle ultime di gare ma comunque tende a giocare: non fa barricate, se la gioca, sperando di fare risultato e portare punti a casa. Un punto a Napoli in questo momento della stagione per il Frosinone sarebbe oro, ma la mentalità e l’organizzazione dell’allenatore sono votati a produrre gioco e a segnare un gol più dell’avversario attraverso l’organizzazione. Il Frosinone è stato penalizzato a metà stagione da molti infortuni, altrimenti avrebbe quei 4-5 punti in più che renderebbero la sua classifica meno precaria”.