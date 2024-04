Il weekend del Frontemare di Rimini propone tre eventi da non perdere, con musica, live show e ottima cucina.

Venerdì 19 aprile al TOP Club Show Dinner: Tremenda Party, uno dei format più amati della nightlife romagnola e non solo che, per questa occasione, festeggerà il suo decimo compleanno.

L'evento ha inizio alle ore 21.00 con la cena, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Per lo show dinner sarà presente la musica di Sangio Dj accompagnata dalla voce di Danny Pee e la live performance della fantastica Giulia Art Violin.

Dalle ore 23.30 avrà inizio la serata con il dj set di Albi Santoro, con i più grandi successi della musica house e commerciale dai più attuali a quelli degli ultimi decenni.

Sabato 20 aprile l'evento al Frontemare è targato "Spring Emotions". La serata avrà inizio alle 20:30 con la cena, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Dalle 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Quedo, seguito dal dj set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce accompagnati dalla voce di Davide Cecchini fino a fine serata.

Domenica 21 aprile gli amanti della Salsa e della Bachata sono invitati ad un evento da non perdere. L'apericena Latina del Ristorante & Musica Frontemare presenta il format "Salsa + Bachata". Alle ore 19:00 ha inizio l'apericena con un buffet illimitato con drink incluso.

Nella pista centrale sarà presente il dj set di Mauro Catalini accompagnato dalla carica dell'animazione UrbanItaly fino a tarda serata. Una serata speciale in cui scatenarsi sulle note della più bella musica latino americana.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.