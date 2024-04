Il Frontemare di Rimini si prepara ad una line up di eventi da non perdere, con musica, live show e ottima cucina.

Mercoledi' 24 aprile la serata è "Liberi Liberi". La serata ha inizio alle ore 20.30 con la cena che, a scelta del cliente potrà essere servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Dalle 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Roxybar (Vasco Rossi Tribute), seguito dal dj set di Fabrizio Fratta e Giuseppe Mesce. Nella sala privè il dj Mauro Catalani accompagnerà con i suoi suoni la festa latina "Quilombo Party".

Venerdi' 26 aprile l'evento al Top Club Show Dinner, il venerdì notte di Frontemare Rimini, avrà inizio alle ore 21.00 con la cena, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Dalle ore 23.30 avrà inizio la serata disco con il dj set di Max Monti seguito dall'ospite della serata dj Giorgio Prezioso (nella foto) accompagnati dalla voce della vocalist Hilary Voice.



Prezioso iniziò la sua avventura professionale nel 1987 a soli 16 anni, con il supporto di suo fratello Andrea, più grande di lui di tre anni e mezzo, che in quel periodo collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma. Nel 1991, dopo essersi aggiudicato la Walky Cup, un concorso per DJ presso l'Aquafan di Riccione insieme a Antonello Aprea, Prezioso venne ingaggiato da Radio Deejay. Nel 1999, insieme al fratello e al cantante Marvin, conosciuto quattro anni prima, e con i quali aveva già realizzato alcuni brani sperimentali, formò il gruppo Prezioso feat. Marvin. Il gruppo riscosse subito un grande successo, ottenendo riconoscimenti non solo in Italia, partecipando al Festivalbar, ma anche a livello europeo. Alla fine del 2006, Prezioso formò il duo Giorgio Prezioso & Libex con DJ Libex. Nel giugno del 2014, insieme a Ninni Angemi, creò il duo Angemi & Prezioso, entrando a far parte della Revealed Recordings, etichetta di rilievo del DJ olandese Hardwell, e pubblicando il singolo di debutto Brakeless. È noto anche per il suo ruolo di tecnico e co-conduttore, insieme a Mario Fargetta, nei programmi di punta del pomeriggio di Radio Deejay, il Deejay Time e la Deejay Parade, entrambi presentati da Albertino. Prezioso, inoltre, si occupa di curare e remixare le varie compilation di questi programmi. Dal 2007, conduce Prezioso in Action su m2o e il programma Disco Ball su Radio Deejay.

Sabato 27 aprile il party al Frontemare Rimini è targato "Fluo Music Party". La serata avrà inizio alle 20:30 con la cena, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce) oppure a buffet. Dalle 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Revolution, seguito dal dj set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce accompagnati dalla voce di Davide Cecchini fino a tarda serata. Durante l'evento verranno distribuiti gadget targati "Dillo con una maglietta" di Enrico Cellini e saranno presenti truccatori per i clienti, per dare ad ognuno un tocco FLUO.

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.