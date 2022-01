Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. "Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022" sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L’intervista...



Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica? Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti? Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?La mia passione per la musica non ha una “nascita” ben precisa. Ricordo però di aver iniziato ad ascoltare musica, brani da quando i miei genitori da piccolo, mi regalarono per il compleanno un mp4.Non amo descrivermi ma in linea generale mi vedo come una persona empatica e che ama la compagnia tanto quanto a volte il voler allontanarsi da tutti e tutto. Amo lo sport tanto quanto la musica e l’agonismo, che è quel “brio” in più che mi serve per dare il massimo.Non ho un’idea precisa di quando ho iniziato a vedermi come un’artista. Credo sia stato un percorso graduale, iniziato con il primo “affacciarsi” nel mondo della musica.



Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?Oggi più di ieri sono quasi geloso della mia massima aspirazione. In questo “mondo” quasi tutti gli artisti emergenti puntano allo stesso obiettivo (e ci mancherebbe) e parlarne oggi dopo mille e mille volte sembra essere diventata una cosa così comune che si potrebbe paragonare come ad andare a prendere il pane. A parte gli scherzi, “sfondare” è la mia massima aspirazione nel mondo della musica.



Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione? Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere?La nascita di una canzone è “riordinare” (più o meno) le emozioni. L’ispirazione è un particolare momento in cui scrivere ciò che provi diventa naturale, “facile”.Ogni canzone è vita propria, va interpretata per quel che è, ognuna diversa da tutte, come noi diversi da tutti.



Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?In questo particolare periodo non sto seguendo la “piazza” degli artisti/band emergenti.



Come descriveresti la piazza musicale italiana?Molto vasta, un gran ventaglio. Probabilmente la fan da padrone i seguiti dai giovani per la maggior parte.



Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?Mi affaccio nel genere pop, è ciò in cui mi ritrovo di più anche se spaziare mi piace molto.



Qual è Il libro più bello che hai letto o quello che ti ha cambiato la vita o almeno modo di pensare? Se vale lo stesso, opto per “InSella”, giornale mensile di moto!



Chi ti ha ispirato nella tua carriera?Quali sono i riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo?Mi ricordo il periodo subito prima che iniziassi a cantare/studiare seriamente, in cui tra me e me mi ripetevo il fatto che non riuscissi a trovare un’artista in particolare/brani in cui riuscissi sul serio a rispecchiarmi. In quel periodo trasmettevano Sanremo 2018 e ascoltai il “ballo delle incertezze” di Ultimo. Penso che da quel momento li, sia riuscito a trovare quell’artista che tanto cercavo come “guida”.



Come pensi che un giovane artista possa oggi “districarsi” un all’interno del panorama musicale contemporaneo?Cosa pensi dei talent?Oggi c’è un’altissima concorrenza. Tantissimi bravi artisti aventi le qualità per diventare un qualcuno. Quello che fa la differenza oggi oltre alla perseveranza e alla continuità nell’inseguire i propri sogni sono le conoscenze in questo mondo della musica. Trovare la persona giusta al momento giusto!Tanti ma sempre pochi. Quando e se saranno portati a termine sarò felicissimo di parlarne a tutti!