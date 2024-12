Abbracciare il cambiamento responsabile è la sfida principale per l’industria contemporanea: per realizzarlo sono presenti strumenti irrinunciabili quali la ricerca e lo sviluppo, che rappresentano l'unica strada per innovare, ridurre l’impatto ambientale e creare soluzioni che rispondano alle esigenze di un futuro più sostenibile. È con questo spirito che nasce Vertigo, un progetto che ridefinisce l’arredamento modulare, unendo design, efficienza energetica e materiali rispettosi delle risorse del pianeta.

Realizzato con il contributo di Lazio Innova nell’ambito del programma Riposizionamento Competitivo RSI, Vertigo è l'esempio concreto di come l’innovazione possa promuovere un approccio più consapevole e responsabile nella progettazione e produzione di arredi. Una linea che supera il concetto di sostenibilità passiva, per offrire soluzioni attive e di valore per la società e l’ambiente.

La linea Vertigo si posiziona strategicamente nel settore dell’arredamento e della certificazione edilizia sostenibile, nel rispetto dei principi di circolarità ed eco-sostenibilità e può essere annoverata tra le soluzioni più avanzate nel settore dell’arredamento, dove si distingue per l’utilizzo di materiali e sottoprodotti certificati FSC. Il progetto iniziato come semplice elemento legnoso per il rivestimento delle pareti, completo di cremagliere verticali con staffe reggi ripiano, parametrico e customizzabile, grazie alla collaborazione fra Arken e l’Organismo di Ricerca CRF - Cooperativa Ricerca Finalizzata Sc, si è ben presto evoluto in un sistema integrato capace di rispondere alle esigenze per l’arredamento di spazi retail, uffici e comunità, completo di banconi, espositori, armadi.

Avviato nel 2023, il progetto di Ricerca e Sviluppo Vertigo ha visto la collaborazione di esperti progettisti e tecnici altamente qualificati, con il ricorso all’ecodesign , elaborato completamente con cad/cam e sviluppato completamente su linee produttive certificate industria 4.0, che grazie alla loro flessibilità hanno reso possibile la realizzazione di fresature parametriche personalizzabili e componenti innovative, quali la cremagliera elettrificata per un’illuminazione efficiente e sostenibile.

L’approccio adottato pone al centro l’efficienza energetica e il riutilizzo creativo di risorse, rispondendo agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Grazie a un sistema virtuoso di collaborazione tra imprese e alla valorizzazione dei sottoprodotti, Vertigo dimostra come la ricerca possa essere la chiave per affrontare le sfide ambientali globali.

Grazie al sostegno economico di Lazio Innova, la linea Vertigo è decollata anche all'estero: con una forte vocazione internazionale, la linea è già sul mercato, promuovendo una nuova consapevolezza sull’importanza di scelte più sostenibili nel settore manifatturiero e oltre.

Il pannello Vertigo è stato presentato sia al Maker Faire, la fiera annuale aperta al pubblico che si tiene a Roma, dedicata all’innovazione, alla tecnologia e alla creatività, che ad Ecomondo, l'evento annuale leader nei settori della green and circular economy: in entrambe i casi ha suscitato attenzione, curiosità ed ammirazione.

Il processo di innovazione partito con Vertigo non si ferma qui: allo studio ci sono l’evoluzione della cremagliera e del pannello, con importanti novità da brevettare e far giungere velocemente al mercato.