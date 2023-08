È stato Pecco Bagnaia il più veloce nelle qualifiche del GP D'Austria sui 4,3 Km del Red Bull Ring di Spielberg dove, con il tempo di 1:28.539 ha ottenuto la pole position per la gara di domenica e quella per la gara sprint che prenderà il via alle 15 di questo pomeriggio.

Nella prima fila della griglia di partenza, il ducatista sarà affiancato da Maverick Vinales (Aprilia), secondo con 37 millesimi di ritardo, e da Brad Binder (Red Bull KTM), fresco di rinnovo con la scuderia austriaca dove rimarrà fino al 2026, distanziato di poco più di un decimo.

Primo della seconda fila, con l'altra KTM, il sudafricano, Jack Miller passato tramite la Q1 insieme a Luca Marini (Mooney VR46), sesto. in mezzo ai due Alex Marquez (Gresini Racing).

Solo settimo tempo per Marco Bezzecchi (Mooney VR46), nonostante venerdì abbia stabilito il nuovo record del circuito. Ad accompagnarlo in terza fila saranno Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Solo l'undicesimo tempo per il vincitore della precedente gara, Aleix Espargaro (Aprilia), caduto nelle fasi iniziali della Q2 alla curva 3 e costretto ad utilizzare la seconda moto. L'iberico partirà così in quarta fila, in mezzo alle due Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin.

Solo diciottesimo tempo, in Q1, per Marc Marquez che ormai gareggia solo per onorare il contratto con la Honda in attesa di rilanciarsi nella prossima stagione.