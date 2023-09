Quest'anno per la categoria Miglior sceneggiatura originale la sfida potrebbe essere tra il campione d’incassi Barbie e la commedia agro-dolce The Holdovers anche se non è ancora detto che l’Academy arrivi a considerare Barbie uno script originale, nonostante la Campagna degli Oscar della Warner Bros verso questa direzione.

Tra gli altri potenziali candidati troviamo: l’apprezzato Past Lives, fino ai competitors targati Netflix (Maestro, May December, Rustin), senza dimenticare lo script francese Anatomy of a Fall vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes e altri 5 interessanti progetti.