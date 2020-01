L'attore statunitense DJ Qualls (41 anni) ha fatto coming out via social.

“Sono le 23:20. Ho appena fatto coming out dal palco di in uno spettacolo a San Diego. Sì, sono gay. Sono stato gay per tutto questo tempo. Sono stanco di dovermi preoccupare di ciò che la gente penserebbe di me. Stanco di dovermi preoccupare di cosa tutto questo farebbe alla mia carriera”.

In precedenza, si era già dichiarato durante uno spettacolo dal vivo a San Diego (Stati Uniti d'America).





DJ Qualls Comes Out as Gay During a Jim Jefferies Show https://t.co/ZjVz5G17Oz — TMZ (@TMZ) January 11, 2020



DJ Qualls ha preso parte a numerosi film come "Road Trip" del 2000 e "November Rule" del 2015. Ma ha iniziato la sua carriera come modello per i marchi Calvin Kline e Prada.

Il suo personaggio nella serie "The man in the high castel" (L'uomo nell'alto Castello) dopo qualche stagione si scopre gay!