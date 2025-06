Il duo torna con il singolo estivo in collaborazione con l’artista Miani tra italo dance e vibrazioni latine

Dopo anni di silenzio discografico, Saladino & Modica tornano a scuotere le piste da ballo con un brano destinato a diventare la colonna sonora dell’estate 2025. Il duo, formato da Dj Save (Saverio Saladino) e Dj Francy M (Francesco Modica), ha deciso di rimettersi in gioco con un nuovo progetto musicale che fonde l’energia dell’italo dance con le sonorità travolgenti del mondo latino. Il risultato è “Bandolera”, singolo disponibile dal 7 giugno nei principali store digitali e dal 27 giugno in rotazione radiofonica nazionale.

La canzone nasce da una nuova sinergia artistica, arricchita dal featuring con Giovanni Miani, cantante noto per la sua voce intensa e la capacità di interpretare melodie dal sapore internazionale. “Bandolera” è un invito esplicito al movimento, alla sensualità del ballo, alla voglia di lasciarsi andare: “Il pezzo parla in poche parole di un ballo estivo, di movimenti del bacino molto sexi”, raccontano gli artisti. Il brano è stato pensato anche in una versione remix in chiave italo dance, per soddisfare i palati più nostalgici ma esigenti del clubbing contemporaneo.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1JQrINZyMjPUup2Bodujz1?si=f93ed8329faa421b

Con questo singolo, Saladino & Modica tornano a celebrare un genere che li ha visti protagonisti nei primi anni 2000, mantenendo però lo sguardo fisso sul presente e sull’evoluzione della musica dance. “Ci siamo ritrovati e abbiamo capito che non era finita. Avevamo ancora tanto da dire, da suonare e da far ballare”, dichiarano con entusiasmo. La scelta di collaborare con Miani non è casuale: “La sua voce è perfetta per il sound che volevamo ottenere: forte, calorosa, intensa”.

“Bandolera” è una hit pronta a incendiare l’estate, una traccia che coniuga ritmo, sensualità e memoria, lanciando un ponte ideale tra passato e futuro della dance italiana.

