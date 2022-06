Se in MotoGP la classifica del mondiale piloti si facesse anche in base alle pole, Francesco Bagnaia (Ducati), che oggi si è aggiudicato anche quella sul Motul TT di Assen per il GP d'Olanda, avrebbe molti in meno dei 91 punti che lo separano da Quartararo (Yamaha).

Domani il pilota Ducati partirà dalla prima casella della griglia dopo aver fatto registrare in Q2 il nuovo record della pista (strappato a Vinales che oggi con l'Aprila si è piazzato 11esimo) con il tempo di 01'31.504, poco più di un decimo più veloce del leader del mondiale che pertanto partirà secondo, che ha dovuto rinunciare all'ultimo tentativo dopo aver perso il posteriore della Yamaha, rischiando di venir sbalzato dalla moto.

Chiude la prima fila ad Assen Jorge Martin (Pramac) che aveva inaugurato la Q2 con il miglior tempo, per poi non andare oltre i 2 decimi di distacco da Bagnaia. Anche Martin ha poi dovuto rinunciare all'ultimo tentativo di migliorarsi dopo esser scivolato nella fase finale della sessione.

Ottima Quarta la matricola Marco Bezzecchi (VR46 Racing), che ha sfruttato il riferimento di Bagnaia nel suo giro migliore. Dietro di lui Aleix Espargaro (Aprilia ), a poco più di tre decimi.



A 6 decimi, sesto, Jack Miller (Ducati), scivolato alla curva 3 a fine sessione. Seguono Johann Zarco (Pramac) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM), che è passato dalla Q1. Nono Alex Rins (Suzuki), reduce dalla frattura al polso sinistro sofferta circa 3 settimane fa a Barcellona: lo spagnolo ha incassato 8 decimi.

Questi piloti e tempi dei primi Top 10:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:31.504

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.116

03. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.204

04. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.292

05. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.364

06. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.620

07. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.671

08. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.768

09. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.803

10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.863



Dommenica la gara prenderà il via alle ore 14:00.