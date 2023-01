Per la categoria Miglior regia parte favorito il duo di registi e sceneggiatori formato da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti come The Daniels, al timone del pluripremiato Everything Everywhere All At Once. Inseguiti dal vincitore del Golden Globe, Steven Spielberg per The Fabelmans.

Tra i nominati crescono le quotazioni sia per il drammaturgo e regista britannico Martin McDonagh (Gli Spiriti dell'isola ) che per Todd Field (TAR) che torna al cinema dopo 16 anni.

Per il 5° nome la gara è apertissima con il regista tedesco Edward Berger (All Quiet on the Western Front) e Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) che potrebbero superare teste di serie come James Cameron e Park Chan-wook. Attenzione anche a Gina Prince-Bythewood (The Woman King) che potrebbe diventare la prima donna afro-americana a conquistare la candidatura per la miglior regia.