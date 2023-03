Capelli rossi, occhi verdi, carnagione chiara: la modella simbolo della 54esima edizione del Cosmoprof Worldwide Bologna ricorda l’Irlanda, che quest’anno per la prima volta presenta la collettiva nazionale.

Otto raffinati laboratori saranno presentati nell’Ireland Pavilion organizzato da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’innovazione e lo sviluppo, 1° Venture Capital del mondo.

Soluzioni innovative e green che si son già fatte notare: la startup Nunaïa Beauty è tra i tre finalisti nella categoria Green & Organic dei Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023, gli “Oscar della Bellezza”; e Seabody by NutraMara è stata selezionata da CosmoTrends, la guida dei prodotti più innovativi del Cosmofarma.

Cosmoprof Worldwide Bologna, dal 16 al 20 marzo 2023, è l'evento più importante al mondo per i professionisti dell'industria della bellezza con oltre 2.900 aziende da 64 Paesi e operatori provenienti da 116 Paesi.

Numeri da capogiro e un’opportunità unica per l’industria irlandese della bellezza e della cosmetica che si sta facendo notare per lo sviluppo sostenibile di innovativi prodotti high-tech a base di ingredienti naturali.

Uno dei punti di forza della cosmesi irlandese è l’originalità delle formulazioni irripetibili altrove. Tra coste e paesaggi mozzafiato nella natura incontaminata, l’Irlanda produce cosmetici di nicchia fortemente legati al territorio. Gli ingredienti naturali e purissimi, come alghe, torba, sale marino, vengono trattati impiegando le più avanzate tecnologie dando origine a prodotti green e innovativi al contempo.

L’Irlanda, infatti, è leader mondiale nella ricerca e sviluppo nel settore salute e dermo-cosmesi. Proprio la startup irlandese Nunaïa Beauty è tra i tre finalisti nella categoria Green & Organic dei Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023, gli “Oscar della Bellezza” che premiano l’eccellenza dell’industria cosmetica mondiale.



Ecco le otto aziende beauty irlandesi dell’Ireland Pavilion:



Nunaïa Beauty

L’Etica sposa il Lusso nella linea di skincare di Nunaïa Beauty creata da Nicola Connolly dopo 10 anni di ricerca sul wellness in giro per il mondo. Fondendo moderna biologia e tradizione, filosofia e rigore ecologista, tutti i prodotti Nunaïa Beauty hanno ottenuto il massimo punteggio dagli organismi di controllo europei di certificazione biologica. Il suo Ground & Glow Skin Ritual Set è tra i finalisti nella categoria Green & Organic per i Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023. Dagli ingredienti naturali del siero e del balsamo detergente fino al packaging in micelio, il set è completamente biologico.



Seabody by NutraMara

Fondata nel 2017 da un team di biologi marini, NutraMara ha sviluppato una tecnologia innovativa per estrarre in modo sostenibile le preziose molecole marine dalle alghe funzionali su larga scala. Il risultato è la linea Seabody con creme e integratori per la bellezza e il benessere che garantiscono una concentrazione unica di principi attivi e potenti bioattivi mirati a combattere l'invecchiamento cutaneo. Come dichiara la co-founder Helena MacMahon: “Il vero lusso è la possibilità di disporre di prodotti scientificamente validati, al contempo sostenibili, piacevoli da usare ed efficaci”.



Green Angel

Fondata nel 2006 da Mary e Chris Mitchell con l’obiettivo di creare una linea di bellezza biologica, a base di alghe marine ed olii botanici, efficace anche sulle pelli più sensibili, è oggi uno dei brand irlandesi più apprezzati al mondo. Vicino al laboratorio nell'idilliaca campagna di Wicklow l’antico Tap Bar è stato riadattato comprendendo il flagship store.



Iconic Bronze

La linea etica di auto-abbronzanti, vegana e cruelty free, è arricchita con puro olio di girasole e Omega 6 e 9 per nutrire la pelle, aromatizzata con essenze naturali di fico, mandarino e fiori d’arancio. L’obiettivo di Linda Stinson, Ceo dell’impresa fondata nel 2017, è di offrire una linea completa, efficace e naturale a un prezzo accessibile.



L.A. Pacific by EPC

La linea completa per denti bianchi e sani si distingue per l’innovativa formulazione naturale e la sostenibilità. Il dentifricio sbiancante contiene enzimi naturali che rimuovono le macchie senza causare danni ai denti. Sviluppato nei laboratori irlandesi di EPC, L.A. Pacific non contiene perossido di idrogeno e altre sostanze chimiche aggressive, ed è confezionato con materiali completamente riciclabili. EPC è il laboratorio delle meraviglie: dalla tecnologia e ricerca nascono decine di prodotti per la bellezza e la cura del corpo a base di ingredienti naturali.



Carter Beauty

La linea di make-up lanciata a Dublino da Marissa Carter è oggi un fenomeno internazionale, amata da celebrity come Kourtney Kardashian, Cardi B e Ariana Grande. La Carter Beauty Cosmetics, vegana e 100% cruelty-free, offre alta qualità a prezzi competitivi, tanto da essere stata scelta dai supermercati americani Walmart.



Ella&Jo Cosmetics

La start-up è stata fondata nel 2017 dalla makeup artist Charlene Flanagan e dalla dermatologa Niamh Ryan con l’obiettivo di rendere la cura della pelle avvincente come un gioco, così da coinvolgere anche le donne che hanno poco tempo per se stesse.



Elave by Gardiner Family Apothecary

La linea completa di skincare Elave è ideata dalla Gardiner Family Apothecary che dal 1934 è specializzata in prodotti per il trattamento delle pelli sensibili. La ricca formula emolliente di Elave, priva di qualunque componente chimico, a base di acqua depurata e di ingredienti purissimi, è ideale per lenire, idratare e calmare la pelle riparando la barriera epidermica e riequilibrando l'idratazione della pelle.