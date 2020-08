Dopo una prima sessione in sordina, i due piloti della Petronas Yamaha hanno fatto registrare i migliori tempi nelle libere del venerdì del Gran Premio della Repubblica ceca di MotoGP, in programma domenica prossima sulla pista di Brno.

1'56"502 il giro più veloce messo a segno da Fabio Quartararo nella seconda sessione di libere, precedendo di soli 7 millesimi il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli.

Di nuovo positivo il venerdì per la KTM, con il terzo posto di Oliveira (team Tech 3), a 40 millesimi dal "diavolo" Petronas, che ha preceduto di un soffio Zarco, con la Ducati del team Esponsorama Racing.

Viñales (Yamaha) denuncia un problema di grip, terminando, comunque, il suo venerdì con la quinta piazza, più veloce di quasi un secondo rispetto alla prima sessione, finendo così davanti alla Suzuki di Joan Mir, più lento di 2 decimi.

In settima e ottava posizione troviamo i fratelli Espargaro, con Aleix (Aprilia), che pur migliorando di quasi tre decimi il tempo in FP1 non riesce a scendere sotto l'1'57", davanti di 18 millesimi a Pol (Red Bull KTM).

La Honda si è dovuta accontentare del nono posto della LCR di Takaaki Nakagami, che al mattino era stato il più veloce in pista, mentre il team ufficiale ha dovuto registrare il 16° tempo di Alex Marquez ed il penultimo di Stefan Bradl che sostituisce l'infortunato Marc Marquez.

Male l'altra LCR Honda di Cal Crutchlow che continua però ad essere penalizzato dalla frattura alla mano che si è procurato per una caduta nel primo gran premio. E parlando di prestazioni deludenti, non si può dimenticare quella delle Ducati, con i piloti ufficiali Petrucci e Dovizioso che hanno girato sull'1'57" alto, tanto da ottenere il 14° e 15° tempo, mentre 10° è risultato Miller con la Pramac. E Bagnaia?

L'altro pilota della Pramac che finora aveva disputato un'ottimo primo inizio di stagione è caduto in FP1, procurandosi la frattura della tibia e, pertanto, a meno di ulteriori complicazioni, salterà quasi sicuramente i prossimi due gran premi.