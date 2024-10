Se sei un appassionato di arti marziali e cerchi un podcast che ti porti dietro le quinte del tatami, Ippon - Storie dal Tatami è il podcast perfetto per te.

In questo nuovo episodio, il podcast ha avuto l’onore di ospitare Kotaro Sasaki, tecnico giapponese di judo, che ha condiviso con noi la sua profonda conoscenza del judo e i valori di questa disciplina.

Kotaro Sasaki con anni di esperienza come atleta di alto livello e ora come allenatore, Sasaki ha dedicato la sua vita a perfezionare e insegnare l'arte del judo.

Il suo stile di allenamento, incentrato su disciplina e rispetto, ha fatto di lui una figura di spicco sia in Giappone che sulla scena internazionale

Nell'intervista, Sasaki descrive diversi aspetti del judo, dalle tecniche fondamentali alle strategie avanzate. Ha spiegato come il judo giapponese si differenzi in termini di approccio e filosofia rispetto a quello internazionale. Per lui, il judo non è solo uno sport, ma una via per migliorare se stessi.

Questa intervista è un'occasione unica per ascoltare direttamente dalla voce di un esperto i segreti e le riflessioni sul judo. Se sei un praticante di judo o semplicemente interessato alla cultura giapponese, ascoltare Kotaro Sasaki ti permetterà di scoprire aspetti inediti e profondi di questa disciplina.

Per ascoltare l'intervista completa a Kotaro Sasaki, puoi sintonizzarti su Ippon - Storie dal Tatami disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast

Spotify

Apple Podcast

You tube

Ippon - Storie dal Tatami è il podcast dedicato alla conoscenza del judo in tutti i suoi aspetti. Se l'episodio ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti e di lasciare una recensione. Seguici sui social per restare aggiornato sui prossimi episodi e scoprire altre interviste con maestri ed esperti di judo.