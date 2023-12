Per la gara della categoria Miglior sonoro ai prossimi Oscar il lavoro del team di Oppenheimer si conferma leader, rispetto alle primissime previsioni del mese di ottobre.

Ad inseguirlo c'è Maestro che recupera terreno dopo aver vinto l'American Cinematheque Tribute per il Miglior sonoro. Un po' più distanziato troviamo Killers of the Flower Moon che comunque resta in pole position per la candidatura.

Chiudono la potenziale cinquina The Killer e Ferrari, ma attenzione anche all'acclamato film di Jonathan Glazer, The Zone of Interest, che ha recentemente vinto l'European Film Award per il Best Sound e ottenuto la nominations ai San Diego Film Critics Society Awards.