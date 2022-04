Dopo una prima sessione mattutina di prove sul bagnato, che aveva visto le due Ferrari prevalere ampiamente sul circuito dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove si correrà il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, nel pomeriggio si sono disputate le qualifiche per la griglia della gara sprint di sabato che dovrà decidere l'ordine di partenza delle monoposto per domenica.

Un po' complicato, a dire il vero, ma non quanto lo sia stato per i piloti disputare le tre sessioni del pomeriggio per aggiudicarsi le prime posizioni in griglia.

Infatti, il circuito di Imola è già di per sé molto complicato, con delle delle vie di fuga non sempre così ampie, tanto che il minimo errore rischia di far finire le vetture contro le barriere... se poi ci mettiamo la pioggia...

Pertanto, le qualifiche che dovevano terminare alle 18:00 a causa delle interruzioni sono terminate tre quarti d'ora dopo e nella Q3, praticamente non si è quasi gareggiato, tra prove abortite per bandiera gialla e due bandiere rosse, la prima per Bottas per problemi alla vettura, e la seconda per Norris, finito a muro. Poiché dopo quest'ultima mancavano 38 secondi al termine, la direzione gara ha deciso di non far proseguire la sessione.

Il più veloce è stato Verstappen (Red Bull), a cui va anche la pole (per gli amanti delle statistiche). Dietro di lui la Ferrari di Leclerc con un distacco di 7 decimi, ma non è certo un dato significativo, visto le condizioni in cui si è gareggiato.

Questo l'elenco completo dei primi dieci:

Max VERSTAPPEN (Red Bull) 1:27.999 6 Charles LECLERC (Ferrari) +0.779 Lando NORRIS (McLaren) +1.132 Kevin MAGNUSSEN (Haas) +1.165 Fernando ALONSO (Alpine) +1.203 Daniel RICCIARDO (McLaren) +1.743 Sergio PEREZ (Red Bull) +1.809 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +2.440 Sebastian VETTEL (Aston Martin) +3.063 Carlos SAINZ (Ferrari) ---





Sainz, che ha distrutto l'anteriore sinistro per un fuori pista dopo essersi qualificato in Q2, non ha preso il via nell'ultima sessione e partirà quindi dalla decima posizione.

Negativissima la prestazione delle due Mercedes, che dopo aver superato la Q1 per il rotto della cuffia, sono state entrambe tagliate fuori in Q2, con Russell ed Hamilton che, rispettivamente, hanno fatto registrare l'undicesimo ed il tredicesimo tempo.

La gara sprint, sabato, prenderà il via alle 16:30 e, in base alle previsioni, non è prevista pioggia.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1517544728883044352