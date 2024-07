Diciotto le curve e due le zone DRS sui 5,8 Km del tracciato di Silverstone, dove domenica prossima si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, dodicesimo appuntamento della stagione 2024.

Molte le opportunità di sorpasso durante i 52 giri del gran premio. In particolare, riuscendo a tenere la scia di una vettura nelle curve 3, 4 e 5 è possibile aprire il DRS ed effettuare il sorpasso alla 6. Anche a Copse, – un tempo curva 1 – che i piloti affrontano a oltre 290 km/h, non è più impossibile superare un concorrente, mentre è più normale farlo alla staccata in fondo all'Hangar Straight, che arriva dopo le velocissime curve Maggotts e Becketts.

Il fine settimana inglese sarà caratterizzato quasi certamente dalla pioggia, che è prevista con buone probabilità domenica, almeno fino al pomeriggio.

Questo il programma...

Venerdì 5 luglio

13:30 - 14:30 Practice 1

17:00 - 18:00 Practice 2

Sabato 6 luglio

12:30 - 13:30 Practice 3

16:00 - 17:00 Qualifiche

Domenica 7 luglio

16:00 Gara



Queste le dichiarazioni dalla scuderia Ferrari...

Fred Vasseur, Team Principal: "Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno degli appuntamenti più tradizionali del campionato insieme a quello d'Italia. La pista di Silverstone presenta curve da alta velocità che premiano le vetture e i piloti migliori. Sono convinto che a Maranello i nostri ingegneri abbiano lavorato bene, creando un pacchetto di aggiornamenti che ci ha dato maggior carico aerodinamico. Ora sta a noi riuscire a estrarre in pista dalla SF-24 il potenziale che sappiamo esserci. Questo weekend avremo il formato standard, con tre sessioni di prove libere, che dovremo utilizzare per trovare un assetto che permetta di sfruttare le novità. Come ho detto anche a Imola, quando sono arrivati i primi upgrade, saper mettere a punto al meglio la vettura può valere tanto quanto il peso specifico delle nuove componenti. Dobbiamo riuscire a fare un lavoro migliore, mettere in condizione Charles e Carlos di essere più brillanti in qualifica e di lottare per punti pesanti la domenica in gara".

Charles Leclerc: "Questa pista è molto bella e costituisce un buon banco di prova per le vetture. Noi abbiamo un programma intenso da mettere in atto nelle prove libere qui, dopo che siamo riusciti a portare a casa moltissimi dati dall'Austria dove abbiamo girato con configurazioni piuttosto diverse tra me e Carlos. Ovviamente speriamo che non piova, altrimenti saremo costretti a posticipare parte delle nostre verifiche alla gara successiva. Sono però fiducioso che possiamo risolvere i nostri problemi in tempi brevi e guadagnare il margine che questi aggiornamenti ci dovrebbero dare. Se ci riusciremo faremo un balzo in avanti tale da poter tornare a lottare per la vittoria come è stato fino a qualche gara fa".

Carlos Sainz: "Silverstone era già in cima alla mia classifica prima di vincere qui la prima gara in Formula 1, nel 2022. Indubbiamente da quel giorno è ancora più speciale. La SF-24 è migliore sotto tutti gli aspetti, anche se poi l'andamento di una stagione lo misuri sulla competitività relativa nei confronti dei tuoi avversari. Quelli del 2022 resteranno sempre splendidi ricordi ma preferisco concentrarmi sul presente, e su quello che dobbiamo fare. Il nostro programma prevede un confronto tra le configurazioni della vettura perché vogliamo verificare quello che ci dicono i numeri. È un lavoro che occorre fare e spero che questo ci darà la chiave per mettere la vettura in condizione di performare come ci aspettiamo".





Crediti immagine: x.com/SilverstoneUK/status/1808886308674187738/photo/1