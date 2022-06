Anche se sono stati compiuti molti progressi, l'uguaglianza di genere è ancora in cima all'agenda di molte Istituzioni. Ellen, Concetta, qual è la vostra opinione su questo argomento?

Ellen Joncheere: È un dato di fatto che la disuguaglianza esista ancora, il che è assurdo. Perché la differenza di trattamento tra uomini e donne se sono professionalmente in grado di raggiungere gli stessi obiettivi? Dopotutto, la disuguaglianza di genere è un sistema culturalmente determinato che è emerso solo dopo che la società si è trasformata in una civiltà sedentaria. Per fortuna da diversi decenni nelle nostre Regioni è in corso una controrivoluzione, ma le donne soffrono ancora di troppi svantaggi rispetto ai loro omologhi maschi. In diversi Paesi occidentali, questo problema è riconosciuto dai Governi locali, che stanno introducendo misure per dare alle donne maggiori opportunità professionali. Sono favorevole a tali iniziative perché la differenza deve essere eliminata. Allo stesso tempo, sono contraria in linea di principio perché la parità di genere non dovrebbe essere applicata artificialmente.Concetta Spitaleri: lavoro da più di 15 anni in organizzazioni multinazionali ai massimi livelli dirigenziali. Il mio motto è sempre stato non solo essere come i miei colleghi maschi, ma anche meglio. Mi sono sempre concentrata sul fornire risultati perché per me quando si tratta di risultati non c'è divario di genere. Dobbiamo trovare una via di uscita dimostrando sempre efficienza. Non è facile, ma il progresso deve continuare. Nella mia ONLUS Willow Thrive supportiamo l'imprenditorialita' e promuoviamo l'uguaglianza di genere. È uno sforzo continuo e incessante, tutti dobbiamo contribuire per raggiungere l'obiettivo.



Entrambe avete avuto incredibili carriere internazionali. Come vi siete conosciute e su quali valori si basa la vostra collaborazione?

Concetta Spitaleri: ci siamo conosciute tramite un amico comune, il Dottor Steve Knowles, e abbiamo subito capito che avevamo molto in comune, non solo professionalmente ma, e soprattutto, condividevamo gli stessi valori: lealtà, onestà e fiducia. Puoi avere la persona migliore per il lavoro, ma se non ti fidi di lui/lei non andrai molto lontano nei risultati. Sono sicura che, al di là della nostra visione aziendale, i valori ci abbiano unito di più.Ellen Joncheere: Esatto, sono completamente d'accordo con Concetta.



Puoi spiegare quale è il tuo core business? Cosa fai per avvantaggiare e migliorare ulteriormente la società/comunità?

Ellen Joncheere: HRD Antwerp è la principale autorità europea quando si tratta di certificazione dei diamanti, istruzione e attrezzature. Attingiamo a 570 anni di esperienza tramandata attraverso il commercio di diamanti di Anversa e ci sforziamo di raggiungere la perfezione, fornendo la massima qualità in tutti i nostri prodotti e servizi. HRD Antwerp ha laboratori e uffici di rappresentanza nei più importanti centri di commercio e produzione di diamanti del mondo e nei principali mercati di consumo. In qualità di laboratorio di certificazione e centro di formazione indipendente, vogliamo informare ed educare i nostri clienti in modo trasparente e accessibile.Concetta Spitaleri: Sono un imprenditore. Ho creato la mia azienda RosaPiù nel 2012 in Belgio specializzata in arte floreale organica di lunga durata che serve principalmente clienti B2B. La crisi sanitaria mi ha permesso di riconsiderare le vere priorità della mia vita e come, avendo acquisito tutta la mia competenza ed esperienza professionale, avrei potuto contribuire alla comunità. Successivamente ho creato la mia onlus Willow Thrive che mira a riunire imprenditori in tutto il mondo e aiutarli in progetti concreti che promuovono la diversità e incoraggiano la resilienza concentrandosi sull'accesso all'istruzione, tutoraggio e coaching, salute e benessere, ecc. L'obiettivo dell'organizzazione è riuscito ad attrarre dirigenti di alto livello in tutto il mondo.Ho completato all'inizio di aprile il corso HRD Certified Diamond Grader e sono appena stata nominata HRD Executive Business Development con l'obiettivo di supportare HRD a livello globale per promuovere l'istruzione e sviluppare la certificazione all'interno dei marchi di lusso.



HRD e Rosa Più o/e HRD e Willow Thrive su quali progetti entusiasmanti state attualmente lavorando?

Ellen Joncheere: L'intenzione è che HRD Antwerp faccia leva sul meraviglioso lavoro che Concetta ha già creato. Come recita il motto nazionale belga: "L'unione fa la forza".Concetta Spitaleri: Abbiamo un'idea di design davvero unica con pietre certificate HRD per un segmento di clienti molto specifico da annunciare quando sarà pronto per il mercato con l'intenzione di promuovere prodotti innovativi. Ellen onorerà anche con la sua presenza la piattaforma Willow Thrive di esperti globali unendosi come membro onorario del consiglio direttivo. La sua energia e la sua indiscussa competenza saranno un vero esempio per molti.



Nello specifico, quali attività imprenditoriali o sociali stai sviluppando in Italia?

Ellen Joncheere: sviluppare ulteriormente la certificazione e l'istruzione per HRD.Concetta Spitaleri: sviluppare ulteriormente la certificazione e la formazione per HRD. Insieme ai miei colleghi statunitensi abbiamo recentemente lanciato una linea di prodotti per la cura della pelle al 100% organica chiamata "Willow Résilience". Il prodotto completamente naturale si basa sulle caratteristiche curative e cosmetiche del salice e questo è in collaborazione con la mia organizzazione no profit Willow Thrive. Stiamo sviluppando la nostra rete in Europa e principalmente in Italia per i canali distributivi.



In che modo ritieni che l'Italia come location possa sviluppare al meglio le tue attività imprenditoriali?

Ellen Joncheere: Sì, l'Italia è sicuramente importante. L'Italia è uno dei mercati europei più importanti per i beni di lusso. Inoltre, da molti anni HRD Antwerp organizza con successo corsi a Milano, Napoli, Bologna, Roma e Bari. Possiamo sempre contare su un grande interesse, che conferma che la piattaforma italiana è molto adatta per l'ulteriore espansione delle nostre attività commerciali.Concetta Spitaleri: L'Italia, e soprattutto Milano, dove lavorerò con il mio attivissimo team, è sicuramente la cornice giusta per ampliare le certificazioni di gioielleria o l'ampliamento della formazione per HRD senza dimenticare che includeremo sempre la comunità. La risposta è decisamente SI - L'Italia è un luogo importante e strategico!



Ringraziamo Concetta Spitaleri ed Ellen Joncheere per la loro disponibilità e gentilezza e auguriamo a loro il meglio a livello umano e professionale, certi che due donne Leaders così preparate e in carriera a livello internazionale possano dare un ottimo contributo per migliorare il sistema economico italiano.