Concorso pubblico per 1200 posti nella Polizia Penitenziaria

I Concorsi per Polizia Penitenziaria finalmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27 FEBBRAIO 2018:

- Concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 598 posti (448 uomini; 150 donne);

- Concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 256 posti (192 uomini; 64 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1);

- Concorso pubblico per esame a n. 366 posti (276 uomini; 90 donne) aperto ai cittadini italiani.

Tra i requisiti per partecipare al concorso dove sono disponibili 1200 posti è richiesto



- il diploma d'istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

- il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La scadenza per la presentazione delle domande è indicata per il 29 marzo 2018.