La leader tedesca del partito AFD, Alice Weidel, "è dichiaratamente lesbica. Dal 2009, ha una relazione con Sarah Bossard, una produttrice cinematografica svizzera di origini srilankesi. La coppia vive a Einsiedeln, in Svizzera, insieme ai loro due figli".

Per una politica di destra fieramente contraria all'immigrazione non c'è male...

"Salvini è stato a lungo con la conduttrice Elisa Isoardi, ma molto prima era stato sposato. Poi, nel mezzo, una lunga relazione con un’avvocata comasca (che gli ha dato anche una figlia, Mirta). Oggi il leghista Matteo Salvini sembra aver messo la testa a posto, in termini sentimentali. È felice al fianco della figlia del politico Denis Verdini, Francesca."

Il sentimentalmente irrequieto Salvini ha però fatto società con il Vannacci, gran sostenitore della famiglia ultra tradizionale.

Meloni, sempre pronta a sbraitare contro la denatalità al grido di Dio, Patria e Famiglia, ha generato però una sola figlia e fuori dal matrimonio canonico.

La destra tradizionale si è finora nascosta dietro modelli sociali retrivi e superati che nessuno, ormai, accetta veramente di mettere in pratica nella realtà. Quando si tratta di rapporti riguardanti la sfera sessuale messi in atto da adulti consenzienti e circoscritti al proprio privato, nessuno obbedisce più a vecchie regole sorpassate: nemmeno chi dice di crederci.

In effetti, una rigida morale non dovrebbe essere applicata a ciò che riguarda la sfera privata e personale del singolo cittadino, ma a ciò che concerne quei comportamenti che hanno ripercussioni sulla collettività, sulla cosa pubblica e cioè quando vengono compiuti atti violenti, coercitivi, contrari alle regole della civile convivenza, dalla pedofilia allo stupro.

Si può essere patrioti fedeli alla propria identità nazionale, favorevoli ad una società che funzioni in modo civile ed ordinato disposta, in caso di necessità, a ricorrere all'intervento delle forze dell'ordine, a chiudere le frontiere, ad espellere da scuola bulletti che disturbano le lezioni, una società, soprattutto, formata da singoli cittadini che conoscono i loro diritti e sono determinati a farli rispettare ma che nella propria vita sessuale e sentimentale si sentono liberi di agire come meglio credono.