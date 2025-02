La Juventus batte 0-1 il Cagliari nel posticipo della 26esima giornata di Serie A, centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e sale al quarto posto in solitaria, staccando la Lazio.

A decidere il match dell'Unipol Domus è, in avvio, una zampata di Vlahovic, che approfitta al meglio di uno svarione di Mina.

La squadra di Motta domina il primo tempo divorandosi più di una chance per il raddoppio, soffre maggiormente nella ripresa, ma alla fine, tutto sommato, rischia poco e porta a casa tre punti fondamentali visti gli inciampi delle rivali.

Le parole del tecnico bianconero, Thiago Motta, a fine match:



«Il risultato è sempre la cosa più importante ma sono soddisfatto anche della partita, specialmente nel primo tempo abbiamo giocato bene a calcio, creando molte occasioni. Il difetto è stato non chiuderla, e quando non succede, contro squadre come il Cagliari, ben organizzate, si rischia qualcosa. C’era probabilmente anche un po’ di stanchezza da mercoledì: di positivo c’è che nella ripresa abbiamo saputo soffrire senza concedere quasi niente, anche se non siamo stati dominanti come all’inizio. Dobbiamo continuare a lavorare sulle transizioni e sul concedere meno ripartenze possibili all’avversario, che in quel modo recupera campo con pochi tocchi di palla: bisogna avere un gioco efficace nella metà campo offensiva. Cambiaso è un po’ affaticato agli adduttori, ma la caviglia sta meglio. Su Douglas abbiamo deciso insieme, lo abbiamo rischiato perché non ha lesioni. Non ha finito la partita, peccato, perché è un ragazzo che ha voglia di fare bene».