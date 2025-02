Miss Città Murata 2025 torna con la sua 25ª edizione, confermandosi come uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e seguiti del Veneto. Nato nel 2001 a Castelfranco Veneto, l’evento non è solo una competizione, ma una vera e propria vetrina per le giovani che sognano una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

L’edizione di quest’anno avrà inizio sabato 1 marzo all’Arya’s di Castelfranco Veneto, con una serie di selezioni che porteranno alla finalissima del 1° agosto a Cittadella. Grazie alla sua importanza culturale e promozionale, il concorso ha ottenuto il patrocinio della Regione Veneto, rafforzando il suo ruolo di evento chiave nel panorama delle competizioni di bellezza italiane.





Un Concorso Aperto a Tutte: Nessun Limite di Altezza o Taglia

Uno degli aspetti distintivi di Miss Città Murata 2025 è la sua inclusività. A differenza di altre competizioni, qui non ci sono requisiti di altezza o taglia, permettendo a ogni ragazza di esprimere la propria bellezza e personalità senza restrizioni.

Ogni anno, partecipano oltre 400 giovani candidate provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino-Alto Adige. Durante le varie tappe di selezione, circa 30 concorrenti per serata avranno l’opportunità di sfilare e presentarsi davanti al pubblico e alla giuria, dimostrando non solo il loro fascino, ma anche grinta, carisma e capacità comunicative.

Uno Show tra Moda, Spettacolo e Musica

Miss Città Murata non è solo un concorso di bellezza, ma un vero spettacolo che coinvolge il pubblico con:

Sfilate di moda con collezioni di brand prestigiosi come Gabriell Boutique, Nicole Design e 7low





Performance di danza e momenti musicali

Ospiti speciali, tra cui la cantante Giulia Tonini e Sofia Monegato, finalista di The Voice Kids 2024

Da quest’anno, inoltre, ogni tappa offrirà spazio a cantanti emergenti, dando loro la possibilità di esibirsi davanti a un vasto pubblico e farsi conoscere nel mondo della musica.



Un Trampolino di Lancio per la Moda e lo Spettacolo

Miss Città Murata 2025 rappresenta una grande opportunità per le giovani che desiderano affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Il concorso è affiliato con The Look of The Year, una delle più prestigiose competizioni internazionali del settore, che ha lanciato top model come Cindy Crawford, Gisele Bündchen e Linda Evangelista.

Grazie alla collaborazione con Face Models MDM di Mario D’Ovidio, le vincitrici avranno accesso a casting esclusivi e opportunità di carriera nelle migliori agenzie di moda italiane e internazionali.

Promozione del Territorio e Cultura

Miss Città Murata non è solo una passerella di bellezza, ma anche un evento che valorizza la storia e le tradizioni delle città ospitanti. Durante ogni tappa del concorso, viene dato ampio spazio alla promozione del territorio con la rubrica “5 cose da fare e vedere a…”, in cui la Miss dell’anno precedente racconta le attrazioni turistiche della località in cui si svolge la serata.

Grazie a questa iniziativa, il concorso ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto, diventando un'importante occasione di promozione turistica e culturale per il territorio.



Come Partecipare a Miss Città Murata 2025?

Partecipare è semplice e completamente gratuito. Ecco cosa devi fare:

1. Verifica i requisiti: hai tra i 14 e i 30 anni? Sei pronta a metterti in gioco senza limiti di taglia o altezza?

2. Compila il modulo di iscrizione online: Iscriviti qui

3. Partecipa alle selezioni: le serate inizieranno il 1° marzo 2025 a Castelfranco Veneto

4. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile

Miss Città Murata 2025: Un Evento da Non Perdere

Con 25 anni di storia, centinaia di partecipanti e una crescente attenzione da parte dei media, Miss Città Murata 2025 si conferma come il concorso di bellezza più atteso del Veneto. Un mix perfetto tra moda, spettacolo e cultura, che offre alle partecipanti una grande opportunità di crescita personale e professionale.

Prima selezione: 1° marzo 2025 – Arya’s, Castelfranco Veneto

Ospiti speciali: Giulia Tonini, Sofia Monegato

Finalissima: 1° agosto 2025 – Cittadella

