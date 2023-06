Ancora una pole per Francesco Bagnaia che anche oggi ha dato prova di acquisire sempre maggior consapevolezza delle potenzialità della sua Ducati e delle sue capacità di guida, e di essere a buon diritto in testa al mondiale.

Nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, al Sachsenring, Pecco ha fatto segnare il miglior tempo in 1:21.409, riuscendo per poco ad evitare la bandiera gialla per la caduta del francese Johann Zarco (Pramac) comunque quarto a fine Q2.

Qualifiche, va detto, che sono state condizionate da una pista quasi completamente asciutta ma con alcune macchie di asfalto bagnato che ha caushato numerose cadute.

Nel settimo appuntamento della stagione, Bagnaia ha conquistato la sua terza pole consecutiva, la quindicesima in carriera nella classe regina, davanti alla VR46 di Luca Marini, in ritardo di soli 78 millesimi. L'altra moto in prima fila è la KTM dell'australiano Jack Miller che, quando vede la pista anche leggermente umida, riesce a metetre in mostra delle doti di guida che sul bagnato solo in pochi riescono ad avere. È di 83 millesimi il suo ritardo.

Seconda fila tutta Ducati, con Zarco, Bezzecchi (VR46) e Martin (Pramac) che hanno un ritardo dai 4 ai 6 decimi dal primo. Marc Marquez (Honda), dopo esser passato dalla Q1, occupa la prima casella della terza fila con il settimo tempo, dopo aver collezionato questa mattina ulteriori tre cadute. I rischi che corre per mitigare i problemi tecnici della Honda lo rendono un pericolo per gli altri piloti: la direzione gara dovrebbe intervenire prima che accada qualcosa di grave. Al suo fianco il fratello Alex sulla prima Ducati del team Gresini, mentre non è Brad Binder sull'altra KTM ufficiale.

Appena fuori dalla top 10 l'altra Ducati di Enea Bastianini, che non è andato oltre l'undicesima piazza. Eliminati nella Q1 sono Maverick Viñales con l'Aprilia (13° sulla griglia di partenza), mentre il suo compagno di squadra Aleix Espargaro è decimo. Dodicesimo tempo per Fabio Quartararo, con la Yamaha, mentre l'altro pilota del team, Franco Morbidelli, è 17°.

La gara sprint prenderà il via alle ore 15:00.