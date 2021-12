Dopo il 2-0 ottenuto sul Cagliari nell'ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A, grazie alle reti di Kean al 40' e Bernardeschi all'83', la Juventus si avvicina al quarto posto approfittando del pareggio dell'Atalanta per 0-0 in casa del Genoa.

I bianconeri salgono così a 34 punti, quattro in meno dei bergamaschi che nelle ultime due partite hanno collezionato solo un punto, finendo al giro di boa comunque con 38 punti (il precedente primato era 36, stabilito nella stagione 20/21).

Per il Genoa, quello di martedì è l'ottavo pareggio in questa stagione e i grifoni chiudono così l'andata terzultimi a soli 11 punti, record negativo del Club in Serie A, comunque uno in più del Cagliari, che si trova al penultimo posto.







Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1473665842281959431