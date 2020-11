Negli Stati Uniti, le istituzioni del Paese viaggiano su binari separati. Da una parte vi è il presidente eletto, Joe Biden, che finora ha scelto come strategia quella di ignorare le manovre del presidente in carica che sta cercando una via legale che gli consenta di impedire il riconoscimento del voto, proseguendo per la propria strada per portare avanti il suo programma post elezioni che gli consenta di essere pronto a fare ciò che serve al Paese fin dal 20 gennaio, data d'inizio del suo mandato.

Unico vero ostacolo a Biden nel processo di transizione è rappresentato dalla General Services Administration (GSA) al cui vertice vi è Emily Murphy, che deve riconoscere formalmente la vittoria di Biden per sbloccare le risorse finanziarie federali a supporto del processo di transizione.

Ancora non lo ha fatto e su di lei sta facendo pressione il nuovo capo dello staff della Casa Bianca, Ron Klain, prima nomina di Biden della sua amministrazione.

Nei prossimi giorni, il neo presidente annuncerà nuovi ingressi nella sua squadra, con le nomine del segretario al Tesoro e del segretario di Stato. Quello delle nomine, per l'amministrazione Biden, non sarà un passaggio di poco conto, sia per l'emergenza Covid, sia per le aspettative dell'ala sinistra del partito democratico, rappresentata dai suoi ex avversari alle presidenziali, Warren e Sanders, che per la sua elezione è stata più che determinante soprattutto con il voto dei giovani.

Sull'altro binario, il presidente Trump continua a collezionare ulteriori deragliamenti giudiziari nelle cause da lui intentate per far esprimere un tribunale a favore delle sue tesi. Il problema però, per lui e per il team dei suoi legali guidato da un sempre più deciso e ostinato Rudolph Giuliani, è che nessun giudice ha preso sul serio i ricorsi presentati.

L'ultimo giudice che si è espresso è un giudice della Pennsylvania, Matthew Brann, che ha respinto il ricorso dei legali di Trump paragonandolo al mostro di Frankenstein, a causa delle argomentazioni a supporto cucite a casaccio. Dopo il riconoscimento del risultato del voto da parte della Georgia, nel caso in cui anche la Pennsylvania, con i suoi 20 delegati, facesse altrettanto, Biden avrebbe formalmente raggiunto i 270 delegati che sancirebbero la sua vittoria, al di là di qualsiasi altra mossa volessero tentare Trump e i suoi legali che adesso sembrano voler guardare alla Corte Suprema.

Tutto questo mentre Trump continua a negare la realtà...

Other than politics, how do you lose a case where large numbers of voters, far more than you need to flip Pennsylvania, are disenfranchised? Vote Observers thrown out of counting rooms. People going to vote finding out they have already voted through a fake ballot - go home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020



e a spargere veleno su chi lo invita a prendere atto del risultato delle urne, come aveva fatto il governatore repubblicano del Maryland, Larry Hogan, in una intervista rilasciata alla CNN...