È stato al Festival di Sanremo 2025 che si è visto il trionfo di Olly, giovane talento ligure. Tuttavia, dietro questa vittoria c'è una figura che sta diventando un punto di riferimento imprescindibile nell'industria musicale italiana: Marta Donà. Fondatrice di LaTarma, la società che gestisce alcuni degli artisti più noti della scena musicale, la sua carriera ha raggiunto l'apice con il successo del suo artista nell'iconico festival.

Con la vittoria di Olly, Donà ha ulteriormente consolidato la sua impressionante carriera professionale: si tratta infatti della sua quarta vittoria a Sanremo in cinque anni. Il suo roster aveva già festeggiato i trionfi di Angelina Mango (2024), Marco Mengoni (2023) e Måneskin (2021), tutti vincitori della kermesse sotto la sua gestione. Questo traguardo la consacra come una delle donne più influenti nel management musicale italiano e la manager donna con il maggior numero di vittorie nella storia del Festival.

• Dagli Inizi alla Fondazione di LaTarma



Nata nel 1983, Marta Donà ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione e ha iniziato la sua carriera nel 2006 come addetta stampa e pubblicista.

Sin da subito, si è distinta per la sua capacità di interfacciarsi con i media e costruire e gestire l'immagine degli artisti. Tuttavia, il vero punto di svolta è arrivato quando Marco Mengoni le ha chiesto di diventare la sua manager, dando il via a un percorso che l'avrebbe portata a fondare LaTarma nel 2016. L'etichetta discografica, un anagramma del suo nome, è diventata il fulcro della sua attività lavorativa e la base di una carriera che ha visto alcuni degli artisti più talentuosi d'Italia conquistare regolarmente il centro della scena.

Ha poi sfruttato le sue competenze per creare un team che oggi include artisti di primo livello. Olly, vincitore di Sanremo 2025, è solo l'ultima aggiunta alla sua già impressionante lista di successi. Il suo fiuto per lo scouting e lo sviluppo degli artisti è innegabile, e la sua gestione si è rivelata una garanzia di successo per coloro che ha scelto di rappresentare.

• La Sua Eredità Familiare

Marta Donà non è solo una manager di successo, ma proviene anche da una famiglia di artisti, essendo figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano. Tuttavia, come ha ribadito in molte occasioni, i suoi legami familiari non hanno mai influenzato la sua carriera. Per Marta, il legame con il mondo dello spettacolo è sempre stato naturale, ma ha sempre cercato di costruire il proprio percorso senza privilegi.

«Credo che la mia famiglia mi abbia aiutato solo a ottenere il mio primo stage di tre mesi a Milano dopo la laurea in Scienze della Comunicazione», ha rivelato in un'intervista. «Per me, zio Adriano era come zio Franco—assolutamente normale. Crescendo, ho capito chi fosse, ma è stato un processo graduale e non qualcosa che ha caratterizzato la mia carriera»

• La Sua Influenza

Oggi, Marta Donà è una delle professioniste più influenti e rispettate nell'industria musicale italiana. Il suo lavoro si basa su fiducia, supporto e attenzione scrupolosa verso i suoi artisti, sempre alla ricerca di nuovi talenti e opportunità. Il suo percorso dimostra che con il giusto mix di intuizione, esperienza e dedizione, si possono raggiungere risultati straordinari, non solo in Italia ma anche a livello globale.

Con la vittoria di Olly a Sanremo, Marta conferma ancora una volta il suo dominio nell’industria musicale, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ogni anno continua a scoprire e sviluppare nuovi artisti, pronti a conquistare i palcoscenici più prestigiosi della scena musicale. Che si tratti di Sanremo, Eurovision o altri eventi internazionali, la sua capacità di guidare i suoi artisti verso il successo sembra senza limiti.

Chissà cosa riserverà il futuro? Un altro talento pronto a brillare a Sanremo? Oppure un artista destinato a lasciare il segno all’Eurovision? Con Marta Donà alla guida, una cosa è certa: la musica italiana ha ancora molte vittorie davanti a sé... o forse no?