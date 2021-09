Seguendo le orme di un novello Ulisse, Rete Italia Design e Moda naviga ed approda nell’isola di colori tessuti e accessori di Odissea, la collezione Autunno Inverno 2021/22 di Malìparmi... Come “una carezza sulla pelle” viene descritta la nuova collezione artistica della Maison di Design & Moda Malìparmi, con l’aggiunta qualche tocco di follia e molta fantasia... “Guardiamoci dentro per cambiare quello che è fuori…”.

Quarantaquattro anni di successi, creazioni artigianali che hanno portato lustro al Made in Italy, all’artigianato di eccellenza, ricco di colori, fantasia e che ha evidenziato l’estro artistico e la passione della fondatrice del brand Malìparmi, ovvero Marol Paresi, che ha trasmesso alla figlia Annalisa l’entusiasmo e la passione che a sua volta anche lei ha saputo infondere alla propria figlia Virginia. Una “dinastia tutta al femminile” e che ama descriversi nel proprio sito internet nel loro “viaggio” come: “una costante ricerca di artigianalità, lavorazioni, colori e stampe, per costruire un universo di abiti e accessori che raccontano la storia unica di Malìparmi”.

Autore: Sergio Sambi