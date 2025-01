Tra le ultime soluzioni innovative di Terna per migliorare la gestione della rete elettrica nazionale, un robot in grado di effettuare interventi di manutenzione senza interruzioni di servizio.



Terna: un robot per la manutenzione sicura delle linee elettriche

È nata da una collaborazione con la società giapponese Hibot, l’ultima innovazione sviluppata da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. Si tratta di un robot capace di garantire una maggiore sicurezza nella manutenzione delle linee elettriche. L’automa può muoversi sui conduttori e sulle funi di guardia delle linee elettriche aeree anche quando queste sono in esercizio, svolgendo attività di manutenzione. L’innovativa soluzione, che unisce competenza umana e automazione, consentirà dunque di rendere ancora più efficiente e sicura la gestione della rete di trasmissione nazionale. Le prove di funzionamento sul campo si sono concluse con successo a fine ottobre presso la Stazione elettrica di Rondissone, dove è stata sperimentata l’installazione di barrette preformate sui cavi che trasportano l’elettricità e di sfere di segnalazione sulla fune di guardia, attraverso degli appositi strumenti automatici montati a bordo dell’unità motrice del robot. Nei prossimi mesi, si procederà con lo sviluppo di nuove funzionalità e l’ottimizzazione del prototipo per la successiva installazione sulle linee elettriche, che dovrebbe essere portata a termine entro il 2025, anno in cui è prevista l’adozione della soluzione.



L’impegno di Terna nella robotica

Il robot per la manutenzione delle linee elettriche rientra tra i progetti di innovazione che Terna sta portando avanti. Con l’idea di favorire la continuità e l’efficienza della rete elettrica, nonché di tutelare la sicurezza dei lavoratori, il Gruppo guidato dall’AD e DG Giuseppina Di Foggia è attualmente impegnato nel campo della robotica per sviluppare soluzioni legate all’automazione delle attività di Operations and Maintenance che possano supportare il personale nelle attività sul campo. Sono tre gli ambiti complementari su cui si sta concentrando il gestore della rete elettrica: robotica linee, robotica di impianto, droni per le operation. “Le soluzioni robotiche, come quella che stiamo realizzando con Hibot – ha sottolineato la Responsabile Innovazione di Terna Carla Napolitano – affiancheranno le nostre persone e garantiranno un livello di sicurezza ancora più elevato durante la manutenzione degli asset che svolgiamo ogni giorno su tutto il territorio italiano. Il progetto, inoltre, si inquadra nel nostro impegno costante a evolvere, innovare e rendere ancor più efficienti queste attività sviluppando tecnologie sempre più all’avanguardia per favorire un incremento delle prestazioni dell’infrastruttura, con significativi benefici per l’intera rete elettrica nazionale”.