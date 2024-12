Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren e dell’ESG European Institute, ha sottolineato l’importanza delle rinnovabili nel mix energetico italiano in occasione dell’evento "Riconversione energetica: opportunità di crescita per le imprese".



Luca Dal Fabbro: l’importanza dell’energia rinnovabile

L’incontro, organizzato da PwC Italia, si inserisce nel ciclo “Italia 2024: Persone, Lavoro, Impresa”, una piattaforma di confronto che riunisce rappresentanti di istituzioni e imprese, promossa in collaborazione con il Gruppo editoriale GEDI. “L’energia rinnovabile è ormai parte essenziale del mix energetico italiano”, ha evidenziato Luca Dal Fabbro, sottolineando come il settore delle rinnovabili stia conoscendo una crescita significativa. Se il solare è spesso al centro del dibattito, il Presidente di Iren ha ricordato che il nostro Paese può contare anche su altre importanti fonti, come l’idroelettrico, la termovalorizzazione e il geotermico che, sebbene ancora in crescita, rappresentano una componente preziosa per la diversificazione del mix.



Luca Dal Fabbro: vantaggi e sfide delle rinnovabili

Luca Dal Fabbro ha poi illustrato due benefici chiave legati alle rinnovabili: la decarbonizzazione della produzione energetica e la riduzione dei costi. Il solare è infatti in grado di offrire energia a prezzi più bassi rispetto a fonti tradizionali come il gas. Nonostante ciò, il manager ha anche messo in luce le sfide che ne conseguono, in particolare per il solare e l’eolico. La prima riguarda lo stoccaggio: lo sviluppo delle rinnovabili richiede infatti investimenti significativi in tecnologie di accumulo. La seconda riguarda invece l’adeguamento delle reti: l’infrastruttura di distribuzione deve quindi essere modernizzata per gestire l’aumento di energia prodotta.