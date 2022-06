Questo è quanto è accaduto in settimana a L'Aria che Tira, su La7, nella puntata che ha visto protagonista l'attore, cantante, scrittore Moni (Salomone) Ovadia.

"È chiaro che i russi hanno invaso l’Ucraina, lo capisce anche un bambino. Il problema è domandarsi perché e cosa è successo prima. Tutti sanno che la guerra è cominciata nel 2014, però non ce ne fregava niente.""Però ci sono alcune cose che non si fanno" ribatte puntuta Myrta Merlino.Esasperato, Moni Ovadia sbotta: "Ah, davvero non si fanno? Le fanno tutte le potenze. Israele occupa da 60 anni territori non suoi contro tutte le leggi della legalità internazionale: risoluzioni 181, 194, 242, 338. E l’Occidente se ne strasbatte le palle. Erdogan sta massacrando i curdi e nessuno alza un’unghia. Perché non mandiamo le armi ai curdi? Smettiamola con questa retorica. Menzogne su menzogne!"

Toh, guarda. Esiste anche qualcuno che ogni tanto si ricorda di far presente che la coerenza se, ha un significato, dovrebbe sempre essere rispettata. In Italia, certi presunti giornalisti, ma solo perché lo dice un albo, non lo hanno ancora capito.

Per questo evitano come la peste sia nel guardare al passato che nel fare parallelismi. Se lo facessero non saprebbero come spiegare perché democrazia e diritti umani in alcuni casi si promuovono aiutando chi è stato invaso, in altri facendo o aiutando l'invasore.