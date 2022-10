In attesa di conoscere i nominati dei Gotham Awards che di fatto ufficializzeranno l’inizio della Stagione dei Premi (almeno per quanto riguarda il cinema indipendente) scopriamo quali attori si confermano dei potenziali competitors per una nomination ai prossimi Oscar, rispetto alle previsioni che abbiamo redatto nel mese di agosto.

Sul podio si conferma come frontrunner Brendan Fraser (The Whale) seguito dal vincitore della Coppa Volpi all’ultimo Festival di Venezia, Colin Farrell (Gli Spiriti dell’isola) e da Austin Butler protagonista del biopic su Elvis Presley. Chiudono la potenziale cinquina il veterano Bill Nighy (Living) e Hugh Jackman per The Son, malgrado per quest’ultimo le recensioni mediocri della critica. Attenzione a Tom Cruise che potrebbe sorprendere con una nomination come miglior attore per Top Gun: Maverick.