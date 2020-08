Venerdì 21 agosto, allo Stadion Köln di Colonia, si disputa la finale di Europa League 2019/20 tra Inter e Siviglia.

Queste le dichiarazioni di giornata alla vigilia dell'incontro.

Julen Lopetegui, allenatore Siviglia:

"L'Inter è attrezzata per giocare in Champions League dato il calibro di giocatori che ha in rosa, e in più è guidata da un allenatore molto esperto. Per questo dovremo spingerci al limite sotto ogni punto di vista, facendo una grande prestazione per poter competere con loro. Sarà una sfida ardua".

Jules Koundé, difensore Siviglia:

"Lukaku è uno dei migliori attaccanti al mondo. Non solo è forte finiscamente, ma è abile con il pallone tra i piedi e nei duelli individuali. Sfrutta molto bene il suo corpo ed è anche rapido. E' a un livello superiore rispetto a chiunque altro abbiamo affrontato in questa stagione. Dovremo alzare l'asticella. Riportare il trofeo a Siviglia sarebbe meraviglioso".

Antonio Conte, allenatore Inter:

"C'è voglia di vincere, voglia di riportare la coppa in Italia - e soprattutto desiderio di riportare un trofeo nella bacheca dell'Inter. Il Siviglia, però, avrà la nostra stessa idea, quindi dovremo dimostrare di essere noi i migliori. Per me è sempre importante poter dire ai ragazzi a fine partita che non abbiamo rimpianti. Se saremo la squadra migliore, alzeremo il trofeo. Altrimenti avremo dato il massimo e applaudiremo i nostri avversari".

Lautaro Martínez, attaccante Inter:

"A livello personale voglio cercare di vincere il mio primo titolo con l'Inter. Per me sarebbe una cosa speciale. È la mia prima finale e potrebbe essere il primo trofeo della mia carriera".

Le due squadre, prima di adesso, non si sono mai affrontate in competizioni UEFA.



Queste le probabili formazioni:

Siviglia: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos (in dubbio).

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Martínez, Lukaku.

Indisponibili Vecino e Sánchez.



Ad arbitrare l'incontro sarà l'olandese Danny Makkelie.

La partita sarà trasmessa sui canali Sky dedicati al calcio ed in chiaro su TV8.