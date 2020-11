PL4TFORM è una start up musicale situata nel cuore di Palermo, tra il teatro Massimo ed il Politeama.

Nato dalle idee e dall'esperienza di Vincenzo Callea e Luca Lento, due affermati dj producer siciliani, PL4TFORM è un luogo pensato per chi vuol far crescere la propria creatività o produrre la propria musica.

Ospita infatti due studi di registrazione e un'accademia che organizza corsi per dj producer. L'accademia promuove anche workshop e master class. Inoltre PL4TFORM è dotato di un ufficio che si occupa di marketing strategico e sviluppa canali promozionali innovativi. Quest'ultima attività è dedicata soprattutto ai giovani talenti con cui lo staff di PL4TFORM entra in contatto, ma non solo.

A PL4TFORM sono nate le musiche di spot televisivi per brand molto conosciuti come Amaro del Capo e Uomo del Monte. Inoltre gli spazi di tante realtà d'eccellenza (Sesiventi, Locale, The Apartment, etc) sono sonorizzate attraverso playlist musicali realizzate su misura dallo staff di PL4TFORM. Grazie ad un QRcode, anche chi usufruisce di delivery e take away può godersi la musica dei suoi locali preferiti anche a casa.

Dopo aver trascorso buona parte della loro vita professionale ed artistica a far ballare con canzoni e tracce che spesso diventano successi mondiali, Vincenzo Callea e Luca Lento hanno quindi iniziato ad occuparsi di musica anche a livello diverso. E hanno deciso di dedicare un po' della loro energia e della loro esperienza ai giovani talenti.

"Il nostro obiettivo oggi è trasferire ciò che abbiamo imparato a chi si affaccia al mondo della produzione musicale" spiegano Vincenzo Callea e Luca Lento. "Guidare giovani artisti nel loro percorso non è facile, ma PL4TFORM non pretende certo di portare chiunque al successo. Sarebbe un'utopia, anzi un errore. Forniamo invece a tutti gli strumenti giusti ed un percorso di crescita artistica e professionale a chi ha potenzialità".

La sede di PL4TFORM è tra l'altro decisamente curata dal punto di vista del design. "Crediamo fermamente che l'ambiente che ci circonda abbia una forte influenza sulla creatività. Abbiamo curato tutti gli spazi in modo da godere di un'esperienza immersiva all'interno della struttura", spiegano i due artisti siciliani.

Tra le proposte di questa nuova realtà palermitana, ecco PL4TFORM One, un corso per dj producer decisamente innovativo, per Palermo e non solo. L'obiettivo è quello di far seguire i nuovi talenti ad un team di professionisti che hanno già pubblicato musica per label come Spinnin', Deeperfect, Clarisse, Ultra, Axtone, Armada. Sono alcune delle etichette musicali più importanti del mondo per quel che riguarda il variegato panorama dell'EDM (electronic dance music). Il corso può essere fruito in tre diverse modalità: individuale, in classe con altri utenti o in live streaming.

PL4TFORM propone una didattica flessibile, adatta anche a chi ha già raggiunto un buon livello ma sa di dover ancora fare il salto di qualità definitivo. In una fase avanzata del corso, ad esempio, l'allievo sceglie una sorta di "specializzazione", ovvero una room tematica dedicata ad un genere musicale (tech house, EDM, techno, etc) che viene affidata ad un tutor che produce ad alto livello proprio musica di quel genere. All'interno della room, ogni dj producer approfondisce i concetti del corso applicandoli alla sua musica.

Non è tutto: lo staff di PL4TFORM, dopo aver aiutato gli artisti a creare la propria musica, cerca di indirizzare la loro carriera da dj producer: pianifica uscite discografiche, remix, collaborazioni... e si occupa, ad esempio, anche di track placement, ovvero di contattare la label che potrebbe essere interessata proprio alle sonorità dell'artista.

"PL4TFORM One dura circa tre mesi e si compone di 30 ore di didattica suddivise in 15 lezioni da due ore.

Inoltre ina volta finito il corso, continuiamo a seguire gli alunni online per circa un mese", raccontano Vincenzo Callea e Luca Lento. "Di PL4TFORM One fa parte una sedicesima lezione, che è gratuita e atipica. E' dedicata proprio a track placement e copyright e la facciamo fuori dallo studio, bevendo una birra in compagnia".

PL4TFORM è poi una sorta di factory creativa in cui artisti affermati e giovani talenti entrano in contatto diretto. A giugno 2019 ha ospitato una masterclass con Angemi, giovane dj producer siciliano che si è esibito più volte sul palco del Tomorrowland, festival simbolo dell'EDM nel mondo. Subito dopo la lezione, a The Apartment, uno studio di design, ha preso vita uno scatenato after party.

"L'esperienza di chi ha avuto successo può essere davvero stimolante, dal punto di vista tecnico, artistico e personale". concludono Callea e Lento. "Sui social però è quasi impossibile entrare davvero in contatto con chi è impegnato in tour, in studio o altrove. PL4TFORM è invece l'ambiente ideale per creare connessioni e imparare davvero".



Chi sono Vincenzo Callea e Luca Lento, i creatori di PL4TFORM

Vincenzo Callea ha pubblicato musica con label come Ultra, Armada, Cr2, Subliminal, EMI. Le sue tracce e le sue canzonispesso fanno ballare il mondo anche grazie ai dj set di colleghi come David Guetta. Ad esempio, con il progetto Flanders ha raggiunto il primo posto su Billboard USA, mentre "Turn Of the Lights", interpretata da William Narraine, è stata supportata da top come Pete Tong e Tiesto. Ha poi remixato brani di superstar come Lorenzo Jovanotti ed il compianto Erick Morillo e ha fatto dei Ti.Pi.Cal, uno dei progetti simbolo della dance italiana.

Luca Lento ha invece pubblicato musica con label come Deeperfect, Clarisse, Cube Trax, Virgin, EMI. La sua "Autre Chanson", canzone prodotta con lo pseudonimo di L2R, ha raggiunto i due milioni di ascolti su Spotify ed è stata remixata dal top dj francese Bob Sinclar. La sua sua musica viene proposta spesso da top dj di riferimento in ambito tech house come Nicole Moudaber, Paco Osuna, Reebot, Bean Pearce (...).

Vincenzo Callea e Luca Lento collaborano da tempo, da ben prima di fondare nel 2019 PL4FORM, nuova realtà musicale d'eccellenza a Palermo, hanno prodotto successi assoluti come "Naive" e "Bamble B".



MEDIA INFO, SITO UFFICIALE, SOCIAL PHOTO HI RES PL4TFORM

http://lorenzotiezzi.it/pl4tform/