Dopo aver concesso a Confindustria di tenere aperte quasi tutte le attività mentre confinava gli italiani all'interno dei propri comuni, il Governo, secondo quanto riportano alcune agenzie, nel pomeriggio di martedì dovrebbe tenere un CdM con lo scopo di inasprire le sanzioni per chi violi le norme anti-contagio.

Secondo i bene informati, il governo vuole inasprire l'ammenda prevista per chi violi le limitazioni agli spostamenti o altre disposizioni dell'ultimo dpcm del 22 marzo. Secondo alcune fonti, il Governo vorrebbe applicare una multa fino a 2000 euro, oltre al sequestro dell'auto.

A Flaiano è attribuito il seguente aforisma: "Oggi il cretino è pieno di idee". Mai come in questa occasione tale affermazione è assolutamente condivisibile per le ragioni già ampiamente spiegate in questo articolo pubblicato su questo sito: "Ecco perché l'ordinanza Lamorgese - Speranza è assurda e pericolosa".