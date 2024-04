Si è svolto al teatro "Trifiletti" l’evento itinerante di A.S.M.E.L. (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), che conta oltre 4.400 soci, tra cui oltre 320 Comuni siciliani.

Numerosi gli amministratori, i segretari e i tecnici comunali, che hanno partecipato alla tappa siciliana del Tour Appalti PNRR 2.0. Gli esperti del settore hanno affrontato tematiche di cruciale interesse per i Comuni soprattutto in questo momento storico tra cui Cig, fine Smartcig, Piattaforme Pcp e Pad, Fvoe 2.0, PVL, nuove regole procedurali per piccole e medie opere comunali, nuovi adempimenti ReGis e revoca dei fondi anche non PNRR.

“Siamo stati ben lieti di ospitare una tappa del Tour Appalti 2.0 di Asmel e vedere la numerosa partecipazione di Amministratori, Segretari e Tecnici dei Comuni della nostra provincia - ha dichiarato il Sindaco Pippo Midili -.

L’incontro ha permesso di ricevere preziose informazioni sulle pratiche da adottare per migliorare l’efficacia del lavoro all'interno degli uffici degli enti locali; ma ha anche rappresentato un momento di confronto tra esperti del settore sulle tematiche legate al mondo degli appalti.

Per chi lavora negli enti locali è fondamentale essere sempre al passo con le novità normative e ritengo che il ruolo di ASMEL sia fondamentale per ricevere quel supporto pratico e teorico che occorre per migliorare le competenze dell’apparato burocratico”.