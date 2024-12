Il Sindaco Pippo Midili ha partecipato alla giornata promossa dalla Preside dell’Istituto Tecnico “Da Vinci” Stefania Scolaro, caratterizzata da due diversi momenti: nell’aula magna è avvenuta la consegna delle borse di studio messe a disposizione dalla società “Caronte & Tourist”, che sin dall’inizio della storia del Nautico è stato vicino alle iniziative della dirigente scolastica; a seguire la cerimonia d’intitolazione del laboratorio d’elettronica ed elettrotecnica a Giuseppe Tusa, “un giovane marinaio come tanti di voi che, anche se non c’è più, resterà sempre tra noi” ha ribadito Scolaro. Presente anche la mamma Adele Tusa, che ha espresso sentimenti di stima e affetto nei confronti della dirigente e di tutti i ragazzi presenti.

Midili, nel sottolineare l’importanza di Milazzo come città di mare, con un porto, che rappresenta dal punto di vista economico un riferimento fondamentale per l’Autorità portuale, si è complimentato con la dirigente per l’incremento del numero degli studenti oggi frequentanti il Nautico: partito nel 2014 con 32 alunni, oggi ne conta circa 268.

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di consegna alla città di Milazzo della “barca artistica”, frutto della creatività di Bartolo Lo Presti e Nuccio Pensabene, che hanno trasformato quello, che era un relitto, in una splendida e colorata fioriera, collocata in via Umberto I.

Apprezzamenti sono stati espressi dal Sindaco ai due artisti: “Un recupero di spazi sociali abbandonati e tristi attraverso la sicilianità – ha detto Midili – e l’estro degli artisti locali, che riempiono e danno vita a strade importanti, come la via Umberto I, esempio che invito a seguire anche ad altri cittadini e ad altre zone del territorio che possa dare ampio respiro alla nostra città”.