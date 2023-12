Rispetto alle previsioni dei mesi precedenti Jacqueline Durran per Barbie si conferma leader della categoria Migliori costumi, inseguita solo da Holly Waddington (Povere creature!).

Molto distanziati nelle previsioni le loro rivali: dalla quattro volte candidata all’Oscar, ma senza mai vincerlo, Jacqueline West per Killers of the Flower Moon a Francine Jamison-Tanchuck per Il colore viola.

Per il 5° nome gara aperta tra Napoleon e Wonka grazie alla candidatura ai Critics Choice Awards. Tra i nomi italiani le speranze sono racchiuse nel lavoro della 4 volte premio Oscar Milena Canonero per Asteroid City e in Massimo Cantini Parrini per Ferrari.