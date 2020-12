Novità. Sul circuito dello Yas Marina nelle qualifiche per il GP di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione 2020 di Formula 1, il più veloce è stato Max Verstappen che con la sua Red Bull in Q3 ha fatto segnare lo straordinario tempo di 1:35.246, ottenendo la pole position della griglia di partenza per la gara di domenica. Quella ottenuta oggi è la prima pole della stagione per la scuderia austriaca.

Stavolta, le due Mercedes si sono dovute accontentare delle posizioni di rincalzo, con Bottas (+ 25 millesimi) davanti ad Hamilton (+86 millesimi).

Joy for @Max33Verstappen and @redbullracing as they celebrate taking pole at Yas Marina 🎧 🕺



What a way to close out qualifying for the 2020 season!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/LsQwfXgTjN — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

Sorprendente anche il quarto posto di Lando Norris, che partirà a fianco del connazionale Hamilton da cui ha un distacco di meno di 2 decimi, considerando anche che la sua McLaren motorizzata Renault ha fatto molto meglio delle due Renault ufficiali che si sono fermate in Q2 e partiranno dalla sesta fila.

L'altra McLaren, quella di Carlos Sainz, partirà sesta, dando al team una speranza in più di rimontare il divario di 10 punti che lo separa dalla Racing Point nella lotta per il terzo posto nel campionato costruttori e da cui dipendono milioni di euro per la prossima stagione. Al suo fianco, la Red Bull di Albon, più lento di 311 millesimi del suo compagno di scuderia.

Buone anche le prestazioni delle due AlphaTauri, con Daniil Kvyat - per il quale quella di domenica sarà la sua ultima gara in F1 - settimo e Pierre Gasly decimo. All'ottavo posto la Racing Point di Lance Stroll, mentre al nono posto troviamo la Ferrari di Leclerc che anche oggi è riuscita a superare lo scoglio delle prime due sessioni di qualifica.

Da segnalare che Leclerc, così come Verstappen e i due piloti Mercedes, inizierà la gara con le gomme medie (gialle), con con sui in Q2 è riuscito ad ottenere un ottimo quarto tempo. L'altra Ferrari di Vettel partirà dalla 13.ma posizione.

Domani la gara, che vedrà anche il duello per il secondo posto nel mondiale tra Verstappen e Bottas, partirà alle 14:10.