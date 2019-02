Gloria Zaccaria “Scusa” è il primo tassello del nuovo progetto cantautorale dell’artista bresciana

Una canzone pop autobiografica che ripercorre i lati più intimi del proprio passato.

“Scusa” è una canzone che vede protagonista chi, vittima di bullismo, dopo anni d’ingiustizie, incertezze e violenze psicologiche, comincia il percorso di rinascita e di presa di coscienza della propria forza. È un brano che ha il compito di chiedere perdono a se stessi per aver sopportato, esserci sentiti inferiori e non aver reagito, per non aver chiesto aiuto.

«Chi è o è stato vittima come me sa che nulla è facile quando il mondo sembra ridere alle tue spalle. Sta a noi trovare la forza di reagire, desiderando intorno a noi solo persone positive, che ci rispettano, di cercare sostegno nella famiglia per risalire, seppure lentamente, il fondo e riscoprire l’amor proprio». Gloria Zaccaria

Questo nuovo progetto vede l’artista Gloria Zaccaria muovere i suoi primi passi nel mondo del cantautorato.

Mantenendo fede al percorso già intrapreso, ora la cantautrice vuole esprimere con proprie parole il personale punto di vista sulle problematiche che viviamo direttamente o indirettamente sulla nostra pelle.

«È un’esigenza vitale descrivere in un testo le proprie percezioni, le sensazioni. Mettersi alla prova in prima persona non è semplice e la speranza è quella che chi ascolti le tue canzoni si immedesimi nel tuo mondo, riconoscendolo come suo». Gloria Zaccaria

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE:



Studio di registrazione: Auditoria Records

Etichetta: Luisa Piscitelli (LuPi)

Radio date: 7 dicembre 2018

BIO

Bresciana di Collebeato. A 12 anni comincia a coltivare la passione per la musica e avvia il suo percorso partecipando come voce solista al coro della scuola. A 19 anni intraprende un corso di studi presso l’Accademia Lizard di Brescia che frequenta per 3 anni partecipando nel contempo a diversi concorsi canori. Da gennaio 2014 studia tecnica e interpretazione musicale dei vari generi ma soprattutto nel pop, r&b e musica leggera. Ha partecipato a numerosi concorsi canori raggiungendo sempre un ottimo riscontro e risultato.

edizione 2011, 3 vittorie di tappa e 3^ classificata nella finalissima;- Finalista per due anni consecutivi al concorso di cantodi Castegnato;- Finalista regionale al concorso di canto- Finalista del “Premio Canzone Italiana 2014” di Sirmione e Vincitrice del Premio del Pubblico.

Nell’ agosto 2015 breve tour in alcuni locali degli Stati Uniti, in particolar modo a LosAngeles e dintorni dove ha presentato le cover di brani degli anni ‘70 e ‘80 rivisitati e reinterpretati nel suo personalissimo stile.

- 26 Ottobre 2015 ospite all'evento "La Vetrina dei Talenti" in Expo 2015 ; - 13 Febbraio 2016 ospite all' Open Theatre di Sanremo; - 19 Giugno 2016 protagonista della Festa della Musica organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. - 24 Settembre 2016 Concerto di beneficienza per le famiglie colpite dal terremoto di Amatrice in collaborazione con le "Alter Echo String Quartet" presso Gardaforum di Montichiari; - 21 Ottobre 2016 vincitrice del i Premio Speciale della critica Mia Martini ; - Dicembre 2016 breve tour in Giappone per alcune date del suo spettacolo "Music Parade" omaggio alla musica internazionale degli anni '80 da lei reinterpretati. 2.a classificata Sanremo Music Contest 2018 tenutosi a Sanremo il 10 Febbraio 2018. DISCOGRAFIA 2015 Dimmi se l'uomo sei tu (Singolo) 2016 Liberi (Singolo) 2016 Lui (Premio Mia Martini) 2017 Amore Disegnato (Singolo) 2017 Jack (Singolo) 2018 Eroi dimenticati (Singolo) 2018 Una parte di me (Album) 2018 Amarti Davvero (Singolo)