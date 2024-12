Alessandro Benetton: “Lavorare insieme ai giovani innovatori è anche un modo per costruire un futuro più consapevole e per valorizzare la creatività e il talento”.



Alessandro Benetton: innovazione, giovani e sostenibilità sono le direttrici strategiche di Edizione

Lo racconta anche su LinkedIn il Presidente di Edizione Alessandro Benetton, sottolineando il valore del progetto: ha avuto luogo lo scorso 26 novembre a Milano l’inaugurazione dell’Avolta NEXT F&B Hub, primo acceleratore per startup dedicato al settore Food & Beverage e al travel retail. Dietro il “nuovo importante progetto” l’idea che ha portato già alla nascita dell’innovation Hub di Fiumicino: “Ogni grande cambiamento parte da un’idea, ma ha bisogno di un ecosistema che la faccia crescere”. Parole, quelle di Alessandro Benetton, in cui si riassume efficamente la vision di Edizione: “Innovazione, giovani e sostenibilità sono le direttrici strategiche del nostro Gruppo e sono per questo felice nel constatare come l’esperienza dell’Innovation Hub di Aeroporti di Roma abbia ispirato Avolta nell’avviare una progettualità analoga in un altro settore, a testimonianza di un Dna che vogliamo continuare a diffondere per creare nuovi campioni globali”. In questo percorso si inserisce oggi l’Avolta NEXT F&B Hub, molto più di un acceleratore di startup quindi ma “un punto di incontro tra tecnologia, sostenibilità e creatività, nato per reinventare il futuro del settore Food & Beverage nel travel retail”.



Alessandro Benetton a Milano per l’inaugurazione dell’Avolta NEXT F&B Hub: i dettagli del progetto

Come anche Alessandro Benetton spiega su LinkedIn, “abbiamo selezionato cinque startup visionarie, provenienti da 4 continenti, che lavoreranno a soluzioni innovative per migliorare l’esperienza del consumatore, ottimizzare i processi e promuovere la sostenibilità”. Insediate nel nuovo polo di 220 metri quadri realizzato ad Assago (MI), all’interno dello storico headquarter di Autogrill, le startup selezionate potranno usufruire di un programma di mentorship, finanziamenti e un’esposizione globale grazie alla rete internazionale di Autogrill: “Lavoreranno a soluzioni innovative per migliorare l’esperienza del consumatore, ottimizzare i processi e promuovere la sostenibilità”. Tra i diversi progetti che stanno portando avanti figurano Hoooly!, un “cestino intelligente che, grazie all'unione tra robotica e AI, separa automaticamente i rifiuti e offre analisi dettagliate per migliorare l'efficienza e la sostenibilità”, e Simply SFA che propone “kit dedicati per condurre test personalizzati in grado di analizzare aspetti come gusto, odore e presentazione visiva dei prodotti”. Senza dimenticare Loquis, app gratuita e disponibile in 7 lingue che è nata per connettere le persone con i territori e la loro cultura promuovendo nuove modalità di viaggio, più consapevoli e sostenibili. L’hub rappresenta il primo spazio fisico di Avolta NEXT, programma internazionale di innovazione promosso dal player globale della travel experience. “Lavorare insieme ai giovani innovatori è anche un modo per costruire un futuro più consapevole e per valorizzare la creatività e il talento. Sono orgoglioso di vedere Avolta portare avanti questa visione, dando spazio a progetti che guardano lontano. La storia del food and beverage, oggi, scrive una nuova importante pagina”, ha rimarcato Alessandro Benetton.