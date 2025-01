Disponibile dal 13 dicembre 2024 sui digital stores e in rotazione sulle radio italiane dal 3 gennaio.

Lord Sinde, artista emergente e voce degli “antagonisti”, fuori con il singolo “Villain”. La traccia è disponibile dal 13 dicembre 2024 sulle principali piattaforme digitali e sarà promossa a livello nazionale sulle radio italiane a partire dal 3 gennaio 2025. “Villain” non è soltanto una canzone, ma il manifesto di un movimento. Il brano nasce dalle esperienze personali dell'artista e riflette la sua lotta interiore con una realtà che non lo rappresenta. Attraverso una fusione unica di Dark Pop e musica Gotica, Lord Sinde consolida il suo genere musicale “New Gothic”, avvicinando lo storytelling delle sue strofe a sonorità potenti e arrangiamenti suggestivi. “Villain” celebra il coraggio di chi viene giudicato “antagonista” per la libertà di essere sé stesso, trasformando la negatività in forza creativa.

Dietro il nome Lord Sinde si cela Denis, un giovane artista che si autodefinisce “L'antagonista per eccellenza”. Il nome scelto ha una doppia valenza simbolica: “Lord” rappresenta maestosità e regalità, mentre “Sinde” è sia un anagramma di Denis che una traduzione di “Denis il Peccato”, un tributo al suo passato difficile. La sua missione è dare voce a coloro che vengono giudicati per il proprio modo di essere, creando uno spazio autentico in cui la vulnerabilità diventa potenza.

“Villain è un pezzo che racconta tutte le mie sciagure di quest’anno e sfoga la mia voglia di rivalsa in un ambiente che non mi rappresenta.” Lord Sinde

La genesi di “Villain” è un percorso collaborativo che ha coinvolto diversi produttori, tra cui Stefano Riolfo, Matteo Bozzone, Mattia Hefti e Dyce (Dario Zabbia), il tutto sotto la supervisione artistica di Lord Sinde. Il risultato è un brano che risuona come un inno ribelle, una colonna sonora per chiunque osi affrontare giudizi e pregiudizi con orgogliosa determinazione.

