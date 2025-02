<- Prima parte...



CASERTA - Celebrazione Centenario Senatore Santonastaso: l’Amore per la Politica. Sottosegretario di Stato, Medaglia d’Oro della Repubblica. La memoria del Prof. Michele Schioppa

TERMINA IL MANDATO REGIONALE, L’ELEZIONE IN PARLAMENTO

Il mandato non giunse alla fine ma si fermò al 9 marzo del 1972 in quanto Giuseppe Santonastaso fu candidato per il politico rinnovo della compagine dei due rami del Parlamento e, sempre in lista del partito della D.C., da qui il 7 maggio 1972 fu eletto Senatore della Repubblica per il Collegio di Caserta. Anche la cronaca della stampa provinciale aiuta a ricostruire questa parte della biografia del senatore Giuseppe Santonastaso.

Questo incarico parlamentare lo ricoprì fino alla primavera del 1987, anno in cui, dalla D.C. fu candidato alla Camera, con il sistema pluripreferenziale, fu eletto Deputato nella circoscrizione elettorale Napoli/Caserta riportando 152.892 voti. Questo incarico lo ricoprì fino alla primavera del 1994.

RUOLO NEL GOVERNO

Come se non bastasse la lungimiranza parlamentare nel corso della sua esperienza nel doppio ramo del repubblicano Parlamento, il senatore Giuseppe Santonastaso fu componente della Commissione Lavori Pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Industria e Lavoro.

Sottosegretario di Stato ai Trasporti, per sette anni, non consecutivi, ovvero nel 1° e 2° Governo Craxi, nel 6° Governo Fanfani, nonché nel 6° e 7° Governo Andreotti; su ministeriale delega presiedette il C.d.A. delle Ferrovie dello Stato fino al dicembre del 1985, poi della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, nonché quelle per l’Ammodernamento dei Servizi di Trasporto e per le Metropolitane.

AMBITO SANITARIO

Come a tanti è noto, tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 il senatore Giuseppe Santonastaso non solo fu ideatore e politico fautore dell’Ospedale civile di Arienzo/San Felice a Cancello/Valle di Maddaloni, ma politicamente contribuì affinché risultasse istituito, presso l’Ospedale civile di Caserta, il Dipartimento di Medicina.

ANCORA IMPEGNO URBANISTICO

Tra i primi e la metà degli anni ’70 (in particolare a decorrere dalla prima sua elezione al Senato della Repubblica) ideò, politicamente determinò la progettazione e l’ottenimento dei finanziamenti per la progettazione e la realizzazione del primo tratto (Caserta/Maddaloni) della Variante ANAS di collegamento Maddaloni/Caserta/Capua.

IL CIPE

Negli anni ’80, nonché nei primissimi anni ’90 del secolo scorso, in sede C.I.P.E., in particolare al tempo in cui tale Comitato era presieduto dall’On. Dr. Paolo Cirino Pomicino quale Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, quale anch’egli uomo di governo Giuseppe Santonastaso riuscì a conseguire approvati i finanziamenti per il restauro del borbonico Real sito del Belvedere di San Leucio di Caserta.

In effetti, parliamo di 100 miliardi di lire per il detto Real Sito, suddivisi in due tranches (di 40, la prima, di 60 miliardi, la seconda).

BENESSERE ECONOMICO

Va ricordato che nel periodo in cui Giuseppe Santonastaso ricoprì anche incarichi del repubblicano governo vennero a determinarsi condizioni di grande benessere economico/finanziarie del contesto imprenditoriale provinciale e anche cittadino del Comune capoluogo di Caserta.

SPORT

In tale contesto, la passione e gli sforzi profusi in particolare da alcuni imprenditori, il Cavaliere del Lavoro Giovanni Maggiò e il di costui figlio Gianfranco, nonché Vincenzo Cuccaro figlio del comm. Alfonso, videro conseguiti, rispettivamente, i seguenti eccellenti risultati sportivi: Campione d’Italia, nel campionato italiano di Serie A di basket per il 1990/1991 da parte dello Sporting Juve Caserta, nonché, sempre nel 1990/1991, la conquista della promozione nella serie B di calcio da parte della A.S. Casertana Calcio, quest’ultimo traguardo anche in virtù di sponsorizzazioni private (tra cui la sua propria personale) siccome da Giuseppe Santonastaso ispirate e propugnate.

Si ricorda che, come si ricorda nella biografia del senatore Giuseppe Santonastaso, già agli inizi degli anni ’70 Santonastaso è socio onorario della Basket Juventus di Caserta.

IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO

Al di là delle opportunità che il senatore Giuseppe Santonastaso ha offerto al territorio di Terra di Lavoro vi è anche un impegno offerto al Paese e ciò è accaduto soprattutto nell’esercizio delle sue funzioni quale Sottosegretario di Stato ai Trasporti (1983-1987 e 1989- 1992).

PIANO CASCETTA

Ciò avvenne conferendo concretezza a diverse significative iniziative come la cosiddetta “Opzioni Cascetta”, dal riferimento al prof. Vittorio Cascetta (Napoli, 21 marzo 1928 – Napoli, 21 ottobre 1989), esperto in ambito urbanistico e presidente del Comitato regionale per la programmazione economica, da componente della prima legislatura della Regione Campania (in termini temporali, cioè dal 1970 al 1975) della stessa divenne anche presidente della Giunta dal 20 luglio 1973.

AREA MATROPOLITANA DI NAPOLI

Inoltre, conferì concretezza anche alla sua convinzione che l’area meta-metropolitana di Napoli, quella costeggiante l’asse autostradale A1 posta a confine tra le province di Caserta e Napoli, anche per retaggio storico quale reviviscenza dell’antica Capua, fosse in condizione, se supportata dall’insediamento su di essa di opportune infrastrutture, di divenire rilevantissimo snodo in specie commerciale con il bacino sud-mediterraneo.

SISTEMA INTERMODALE

Giuseppe Santonastaso. con il suo ruolo e azione, determinò il concretizzarsi delle seguenti condizioni necessarie per il perfezionarsi del c.d. “integrato sistema intermodale dei trasporti” nella parte più popolosa della Campania.

SCALO MERCI

Nel dettaglio, come riporta la biografia del senatore Giuseppe Santonastaso, contribuì:

a) con un investimento pari a £.522 miliardi, la previsione, progettazione e realizzazione, il tutto in poco più di un solo anno, del ferroviario Scalo Maddaloni/Marcianise di smistamento merci;

INTERPORTO

b) con l’avvio della realizzazione dell’interporto Maddaloni/Marcianise, che, tra l’altro, grazie al convinto apporto di Ercole Incalza, Responsabile del tempo della Programmazione del Ministero dei Trasporti, riuscì a fare inserire tra quei pochissimi di 1^ livello nel nazionale Piano Generale Trasporti;

CAVALCAVIA

c) con la realizzazione dei principali sottovia e cavalcavia ferroviari della città di Caserta e dell’intera provincia di Caserta (in particolare in tenimento del Comune di Sparanise, all’uscita dell’autostradale casello di Capua, nonché quelli nella città di Santa Maria Capua Vetere, di Maddaloni, di Marcianise, nonché di molti altri in tenimento di altri Comuni della provincia di Caserta), di talché garantendo, con l’abolizione di numerosi passaggi a livello che intralciavano il traffico, l’agevole e veloce scorrimento veicolare, leggero e pesante, su gomma.

FINANZIAMENTI

Inoltre, nell’esercizio delle sue funzioni quale Sottosegretario ai Trasporti, il senatore Giuseppe Santonastaso determinò anche l’erogazione dei seguenti finanziamenti:

d) £.1.240 miliardi, necessari per l’ammodernamento delle Ferrovie concesse (tra cui l’Alifana) o in gestione commissariale governativa, provvedendo sia al finanziamento della L.910/1986 sia a quello previsto dalla L.211/1992;

e) £.10 miliardi, da parte del C.I.P.E., per lo studio di fattibilità dell’aeroporto internazionale in zona regionale meno congestionata (nella specie, Lago Patria) di quella napoletana;

f) £.38 miliardi, da parte del C.I.P.E., per il completamento del raddoppio Fuorigrotta/Pozzuoli;

g) £.80 miliardi per la Metropolitana di Napoli;

h) £.13 miliardi per il (duplice) sottovia al Viale Carlo III in ingresso/uscita alla/dalla Città di Caserta;

i) £.59 miliardi per l’irrigazione intorno al bacino del Sele;

j) £.15 miliardi per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Capodichino;

k) £.22 miliardi per il progetto di risparmio energetico del centro a ciclo integrato di Bagnoli;

l) £.40 miliardi per la città annonaria di Napoli;

m) £.525 miliardi per la viabilità in Campania.

ALTRI CONTRIBUTI

Ancora nell’esercizio delle sue funzioni quale Sottosegretario ai Trasporti, il senatore Giuseppe Santonastaso contribuì:

n) a determinare il finanziamento di £.37 miliardi per l’edilizia sanitaria;

o) a determinare il finanziamento di £.3.000 miliardi per l’edilizia residenziale (L.219/81).

In chiusura si offre una panoramica del suo impegno politico nell’ambito del partito della Democrazia Cristiana.

L’ESPONENTE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

Fin dalla prima ora fu esponente della Democrazia Cristiana e alla quale si iscrisse da fin da giovanissimo alla sezione di Santa Maria Capua Vetere Giuseppe Santonastaso già nel 1952 divenne segretario cittadino e vi restò probabilmente fino ai primi anni 60.

LA CORRENTE DI APPARTENENZA

È noto che all’inizio aderì alla corrente Nuove Cronache di Fanfani, però poi, negli anni successivi, si legò alla corrente “La Base” ideata da Giovanni Marcora, da qui riuscì ad intessere un duraturo rapporto politico con Ciriaco De Mita, che fu tra i fondatori della corrente basista.

GIOVANE ADERENTE ALLA DC A SANTA MARIA CAPUA VETERE

Dopo l’adesione giovanile alla DC sammaritana della stessa sezione ricopre l’incarico di Segretario. Sarà segretario della sezione D.C. di Santa Maria Capua Vetere dal 1952 (anche elettoralmente senza successo per una manciata di voti, ribaltando le sorti nel 1956 raggiungendo l’obiettivo) fino ai primi anni ’60.

INCARICHI

A questo punto allorquando fu chiamato a guidare i settori Organizzazione ed Enti locali della D.C. di Terra di Lavoro dal 1959 al 1956, nonché l’Ufficio Problemi dell’Economia e del Lavoro dal 1954 al 1957. Questi incarichi sono poco noti nella biografia del senatore Giuseppe Santonastaso.

COMITATO PROVINCIALE

Dal 1953 è componente del comitato provinciale della Democrazia Cristiana, nonché vicesegretario provinciale e dirigente dell’ufficio organizzativo dal 1957 al 30 luglio 1968 data in cui viene eletto per la prima volta segretario provinciale del partito della Democrazia Cristiana. In tale incarico viene confermato il 18 giugno 1969 ovvero nella prima riunione operativa dopo il congresso di quest’anno. Questo incarico lo ricopre fino al 3 aprile 1972 di fatto anche se ne anticipa la volontà in vista delle elezioni parlamentari del 1972 per le quali è candidato al Senato.

INCARICO PROVINCIALE

Dalla documentazione, e dalla biografia del senatore Giuseppe Santonastaso, si apprende che Durante la sua gestione del partito provinciale della D.C. fu principalmente risolta la problematica dei pubblici trasporti con la formazione della Azienda Consortile Trasporti Casertana (A.C.T.C.), nonché si posero le basi dell’ulteriore potenziamento industriale della Provincia di Caserta con la previsione e realizzazione dei nuclei operativi di Teverola e Marcianise.

CONSIGLIO NAZIONALE

A livello nazionale dalla primavera del 1973 il Giuseppe Santonastaso entra a far parte del Consiglio Nazionale della D.C. (per rimanervi fino al 12 ottobre 1992), mentre dal 1981 al 1983 fu Dirigente nazionale della D.C. per le Problematiche degli Anziani.

Da queste indicazioni di base si pongono le condizioni per approfondire la storia biografica del senatore Giuseppe Santonastaso.

LA CONOSCENZA NON E’ MAI TROPPA

La conoscenza della persona, il ripercorrere momenti, successi, polemiche (non ultima quella del maggio 92 che coincise con la visita del Santo Padre a Caserta) e vissuti sono indispensabili per contribuire al quadro storico dell’ultimo cinquantennio nonché costituiscono l’occasione per contestualizzare fatti e situazioni talvolta richiamate in modo avulso dalla complessità dei fatti. Anche se non soprattutto questo aiuta la redazione della biografia del senatore Giuseppe Santonastaso.

