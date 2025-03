Ci sono amori “dimezzati”, amori a metà, dove il rapporto è squilibrato verso una parte o verso l’altra. C’è chi ama di più e chi ama di meno, e si crea uno squilibrio che non fa bene alla coppia, né tanto meno ad ognuno dei due partner. Nel suo ultimo brano, “Baci”, l’artista Mute Decay affronta proprio questa tematica con una visione cruda, ma a modo suo poetica.

Del resto Mute Decay, pseudonimo di Marco Milanesi, ha sempre affrontato temi legati alle emozioni e ai sentimenti, come “La Fuga”, che racconta la voglia di evasione dalla vita di tutti i giorni con la metafora di un viaggio con un amico.

Mute Decay non è certo una sorpresa, anzi, ormai è una presenza abituale sulla scena indipendente italiana dal 2017, grazie alla sua poliedricità musicale e alle sue sonorità che spaziano agilmente tra il synth pop e il rock. Ancor prima del 2017, l’artista, anche se senza pseudonimo, ha partecipato a diversi progetti musicali, soprattutto gruppi rock, grazie ai quali ha accumulato esperienza e ha affinato la sua creatività.

Ora che abbiamo conosciuto meglio questo artista, analizziamo più in profondità la canzone “Baci”, che ha un significato profondo e racconta una storia nella quale molti ascoltatori possono rispecchiarsi. “Ci siam creati una favola per questa vita scorbutica, con te che hai spazzato via certezze fatte d’ipocrisia” – con queste parole inizia la canzone, che descrive la costruzione di un idillio in quella giungla di cemento che è la vita.

Ma quanto è solido quell’idillio? Forse è solo un’idealizzazione del partner per affrontare meglio i problemi o alcuni momenti bui della vita, o semplicemente per non restare soli? Questo sembra essere il messaggio che ci invia Mute Decay, che infatti subito dopo parla di “sensi di colpa”, “equilibrio insoffribile” e “baci a metà”.

Mentre la partner dà tutta se stessa poiché evidentemente innamorata, il protagonista della canzone vive questo rapporto a metà, ma con tanti sensi di colpa pronti ad assalirlo. I continui “come va?” della partner sembrano quasi irritare il protagonista, che da un lato si sente stritolato da un rapporto monotono, ma d’altro lato si sente terribilmente in colpa per la sua ipocrisia sentimentale.

“È come scherzar col fuoco” è un’altra frase piuttosto significativa, poiché tenere tra le mani il cuore di qualcuno e giocare con i suoi sentimenti è un “esercizio” estremamente pericoloso e altamente sconsigliabile, poiché qualcuno alla fine soffrirà, e non poco.

“Baci” è una canzone che ti farà riflettere e pensare, che merita assolutamente di essere

ascoltata anche per la sua profondità musicale e il suo sound avvolgente.

Biografia

Mute Decay, pseudonimo di Marco Milanesi, è un artista attivo nella scena indipendente italiana sin dal 2017, caratterizzato da un sound poliedrico che spazia principalmente tra Synth Pop e Rock. Ha pubblicato un album in inglese, "Lunar Crooner" nel 2018, e due EP: "Pop37" nel 2020 e "HAPPINESS!!" nel 2023. Inoltre, ha rilasciato diversi singoli dal 2020 in poi.

Nel 2024, Mute Decay inizia una collaborazione con la Red Owl Records, che porta alla pubblicazione del singolo "E la Radio frigge il Reggaeton" a maggio e di "La Fuga" a ottobre.

Il progetto Mute Decay, pur essendo nato nel 2017, affonda le radici in un periodo precedente, in cui l'artista, ancora senza pseudonimo, ha preso parte a diversi progetti musicali, principalmente gruppi rock, accumulando esperienza e affinando la sua creatività.

