Oggi, giovedì 27 febbraio, Zucchero “Sugar” Fornaciari riceve a Padova, presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni, la Medaglia della Città, un'onorificenza esclusiva – realizzata in bronzo dorato, coniato e lucidato – conferitagli dal Sindaco Sergio Giordani che suggella il profondo legame tra l'artista e la città.

Dopo aver ricevuto questo importante riconoscimento e, dopo quasi 36 anni, dal suo concerto allo Stadio Appiani, nella città veneta (21 luglio 1989), Zucchero tornerà a Padova, il 28 giugno, protagonista assoluto, allo Stadio Euganeo, di una delle date dell’attesissimo tour Overdose D’Amore, organizzata in collaborazione con ZED Live.

In questa occasione, Zucchero celebrerà la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, sempre con la stessa energia travolgente e la stessa intensità che lo hanno reso una vera leggenda della musica, portando i suoi successi senza tempo, la sua voce inconfondibile e la fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

L’invasione di pura energia e di forti emozioni non toccherà solo lo Stadio Euganeo di Padova, ma attraverserà tutta l’Italia, per nuove “sere d’estate”, negli stadi e al Circo Massimo di Roma.

Queste le date del tour Overdose D’Amore (prodotte da Friends & Partners):

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

23 e 24 GIUGNO – Circo Massimo – ROMA

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: http://www.friendsandpartners.it/

Le date al Circo Massimo di Roma sono organizzate da Friends & Partners e The Base e sono in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Radio Italia è la radio ufficiale delle date dell’Overdose D’Amore.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour in Italia di Zucchero.

È disponibile, su Amazon Prime, il film documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Un racconto straordinario, attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici, un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo, arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Inoltre, è disponibile, in versione standard (digitale, cd e doppio lp) e in versione deluxe (digitale e box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo lp e cd), “DISCOVER II” (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover, in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più, nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale. L’album (https://zucchero.lnk.to/DISCOVERII_D) contiene i singoli "Amor Che Muovi Il Sole", “Acquarello” e “Una Come Te”, oltre alle collaborazioni con Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo.