Dopo 7 mesi di stop forzato dalla pandemia, finalmente, il nuoto targato CSI in Campania riprende il suo corso e lo fa da San Rufo, da quel Centro Sportivo Meridionale che ha ospitato l'ultima gara del Campionato Regionale prima dello stop.

Lo fa rispettando tutti i protocolli sanitari, le norme di distanziamento, l'uso della mascherine e tassativamente a porte chiuse.

Domenica 4 ottobre alle ore 9.00, presso la piscina di via Camerino, si terrà il primo meeting "Together Against the Covid".

L'appuntamento organizzato dai Comitati: CSI Campania, CSI Salerno con la collaborazione della Società Metasport di San Rufo vedrà in vasca atleti di varie società della Campania.

Dagli esordienti ai master, i nuotatori si esibiranno nelle varie discipline in programma.