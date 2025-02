Renault Group, guidata da Luca de Meo, festeggia per il secondo anno consecutivo la vittoria del titolo “Car of the Year” con Renault 5 E-Tech Electric, eguagliando il record dI Fiat: nel 2024, aveva trionfato con Scenic E-Tech Electric. In realtà si tratta di una doppietta per Renault Group, in quanto insieme a R5 ha vinto il titolo Car of the Year 2025 anche la compatta sportiva elettrica Alpine A290.



Luca de Meo: Renault vince di nuovo il titolo “Car of the year”

Renault 5 E-Tech Electric, insieme ad Alpine A290, sono state incoronate “Car of the Year 2025”, segnando un altro importante trionfo per la Casa automobilistica francese guidata dall’italiano Luca de Meo, che già l’anno scorso aveva festeggiato la vittoria con Scenic E-Tech Electric. Un evento davvero raro, considerando il fatto che in 62 anni è soltanto la seconda volta che un marchio riesce a vincere per due anni consecutivi. L’unica altra Casa automobilistica ad essere riuscita nell’impresa è stata Fiat nel 1995 e nel 1996 con Punto e Bravo. L’annuncio è avvenuto durante l’apertura del Salone dell’Auto di Bruxelles. Con un punteggio di 353 punti, Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 hanno superato Kia EV3 e Citroën ë-C3/C3, che hanno guadagnato rispettivamente 291 e 215 punti. Le altre finaliste erano ’Alfa Romeo Junior, Cupra Terramar, Dacia Duster e Hyundai Inster.



Da Renault 5 ad Alpine A290: le star del Gruppo automobilistico guidato da Luca de Meo

A decretare le vincitrici è stata una giuria composta da 60 giornalisti specializzati provenienti da 23 Paesi europei, che ha selezionato le sette finaliste tra 42 modelli candidati. Tutte le auto arrivate in finale erano elettrificate o completamente elettriche, evidenziando l’alto livello di innovazione e qualità presente attualmente nel settore automobilistico. A differenza dell’anno scorso, questa edizione ha visto una maggiore varietà di sistemi propulsivi, tra plug-in hybrid come Cupra Terramar, vetture ibride come i modelli presentati da Stellantis, bifuel come Dacia Duster e 100% elettriche come Kia EV3. Oltre a Renault 5, 100% elettrica, il Gruppo automobilistico guidato dal CEO Luca de Meo ha realizzato anche Alpine A290, la prima city car elettrica sportiva della Marca.