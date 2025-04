Il nuovo singolo è uscito il 4 aprile e sarà in promozione radiofonica nazionale dal 18 aprile

È disponibile dal 4 aprile su tutte le principali piattaforme digitali “Per sempre”, il nuovo singolo firmato da LKX, progetto solista di Leonardo Giacalone. A partire dal 18 aprile, il brano entrerà anche in rotazione radiofonica nazionale, portando il suo mix potente di sonorità indie rock e trap a un pubblico ancora più ampio.

“Per sempre” nasce da una riflessione profonda sull’egoismo come forma di salvezza. Con parole crude e dirette, LKX affronta la delusione causata da persone egoiste e ipocrite, quelle relazioni che soffocano invece di far crescere. Il brano diventa così uno sfogo necessario, una presa di posizione che invita ad allontanarsi da chi consuma energie e valore personale. Non per chiudersi, ma per ricominciare a riconoscere sé stessi.

Il singolo rappresenta perfettamente lo spirito del progetto LKX: raccontare le difficoltà e i passaggi dell’esistenza con sincerità e potenza emotiva. L’artista mette in musica il suo percorso di crescita, mescolando l’introspezione personale con temi universali. Il suono è diretto, ruvido e d’impatto, ma non rinuncia mai all’autenticità e alla ricerca di un equilibrio tra dolore e rinascita.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2qp0ZFH9kAfuqev6yrN372?si=dea704988cdf45a3

LKX nasce in Sicilia nel 2020 come one man band, un progetto totalmente autoprodotto che miscela il rock più duro con momenti di chill, trap e indie. Leonardo Giacalone, di origini laziali, è il cuore pulsante di questo progetto che prende ispirazione da artisti come Nirvana, Lucio Dalla, Sleep Token, Finley, Bassi Maestro e XXXTentacion.

Oltre alla sua carriera da solista, LKX collabora con diverse etichette e studi, scrive e produce per altri artisti ed è costantemente in movimento tra le scene musicali italiane. Ogni sua canzone è un frammento di vita e di analisi esistenziale, una finestra aperta sul disagio e sulla forza di chi sceglie di affrontarlo. Con “Per sempre”, LKX aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso, invitando l’ascoltatore a liberarsi da ciò che intossica per abbracciare una forma sana di egoismo e ritrovarsi davvero.

Multilink: https://linktr.ee/lkx_official?