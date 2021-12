Due i derby che si disputavano oggi, nella 16.a giornata di Serie A.

Quello dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina se lo sono aggiudicati i toscani vincendo al Dall'Ara per 3-2. La partita la sblocca la Fiorentina al 33' con un colpo di testa di Maleh che conclude in rete un bellissimo cross dalla destra di Gonzalez. Molto più bello il pareggio del Bologna che arriva poco prima dell'intervallo con Musa Barrow che, imbeccato da Svanberg, al volo nette il pallone sotto la traversa superanmdo Terracciano in uscita.

L'inizio della ripresa si rivela fatale per i rossoblu. La Fiorentina va in vantaggio al 51' su una punizione conquistata da un Gonzalez e sfruttata al meglio da Biraghi che infila la palla all'incrocio. Ed è sempre Gozalez al 67' a conquistare il rigore che Vlahovic trasforma (12 su 12 per lui dal dischetto in A).

Il Bologna non riesce a rendersi pericoloso ma, nonostante tutto, trova il gol del 3-2 a 7' dalla fine con una conclusione dal limite di Hickey che finisce in rete solo per una sfortunata deviazione di Odriozola che mette fuori causa il proprio portiere.

Il Bologna rimane fermo a 24 punti, mentre la Fiorentina va al quinto posto con 27.



Non ci sono aggettivi, invece, per definire la gara tra Venezia e Verona, a dir poco incredibile. Infatti, i padroni di casa alla mezz'ora del primo tempo erano in vantaggio 3 - 0. Nella ripresa, però, gli scaligeri la ribaltano vincendo 4-3 e conquistando così i 3 punti, mettendo a segno una rimonta che in Serie A non si vedeva da 10 anni fa, con il Milan che riuscì a recuperare tre gol di svantaggio al Lecce.

Protagonista della rimonta al Penzo Giovanni Simeone, autore di una doppietta che lo porta a 11 centri stagionali. I gol del Venezia sono stati siglati da Ceccaroni (12'), Crnigoj (19') ed Henry (28'). Quelli per il Verona, dopo l'autorete di Henry (52') su azione di calcio d'angolo, sono di Caprari (65' su rigore che ha avuto come conseguenza l'espulsione di Ceccaroni del Venezia) e la doppietta di Simeone (67' e 85').

Il Venezia rimane 16° a 15 punti, mentre il Verona rimane nella parte sinistra della classifica con 23 punti.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1467508881681260550