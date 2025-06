È vero, ha 39 anni.

Ma questo ragazzo è immortale.

Questo attaccante continua ad essere una macchina da gol.

È reduce da 24 gol in stagione tra Fenerbahce e nazionale bosniaca.

Ha segnato 46 gol nelle ultime due stagioni in Turchia.

È un bomber da 381 gol segnati nei club e 449 gol in carriera.

È il giocatore con più presenze e gol nella storia della nazionale bosniaca.

Primo giocatore ad aver segnato almeno 50 gol in tre dei principali campionati europei (Bundesliga, Premier League e Serie A).

Miglior marcatore in Bundesliga nella storia del Wolfsburg (66 gol).

Miglior marcatore stagionale nella storia della Roma (39 gol).

Miglior marcatore in una singola edizione della Champions League nella storia della Roma (8 reti).

Miglior marcatore straniero nella storia della Roma (119 reti).

È inoltre uno dei più forti a legare il gioco con la squadra.

Sa fare il 9, il 10... tutto.

E poi è un grande uomo ed un professionista serio.

Siamo davvero contenti di rivederlo in Serie A.

Edin Dzeko è un nuovo giocatore della Fiorentina!