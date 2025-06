La giornata del 25 giugno porta un mix di criticità e novità positive nel panorama del trasporto pubblico romano. Dai guasti sulla Roma-Lido al potenziamento delle corse Cotral, passando per la riduzione estiva dei servizi e il ritorno dei bus su via Po, ecco le notizie principali.

Troppi “amici” del trasporto pubblico?

Negli ultimi anni sono nate molte realtà associative “a favore” del TPL romano. Tuttavia, secondo una riflessione pubblicata su Odissea Quotidiana, questa moltiplicazione di voci rischia di rallentare i progetti strutturali a causa di opinioni non sempre basate su competenze tecniche, ma amplificate sui social. La politica, nel tentativo di ascoltare tutti, finisce spesso per dare spazio anche a chi blocca lo sviluppo.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/gli-amici-del-trasporto-pubblico-roma.html



Dal 30 giugno scattano le riduzioni estive del TPL

Come ogni anno, anche il 2025 vedrà l’avvio del servizio estivo con una prima fase a partire da lunedì 30 giugno. Sospese le corse scolastiche, invariato il servizio nei weekend. Le riduzioni saranno più leggere nelle zone semicentrali, anche per effetto del Giubileo e dell’afflusso turistico.

La fase 1 sarà attiva fino al 1° agosto, poi entrerà in vigore la fase 2.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/prima-riduzione-estiva-trasporti-roma.html



Cotral: potenziata la linea Borgorose–Roma

Due nuove corse sulla linea Cotral Borgorose–Carsoli–Roma sono attive dal 23 giugno: una partenza da Borgorose alle 8:30 e una da Roma alle 15:30. Il potenziamento risponde alle richieste degli utenti, colmando un vuoto orario importante. La novità è stata accolta positivamente da rappresentanti regionali e amministratori locali.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/nuova-corsa-cotral-borgorose-roma.html



Via Po: tornano le linee 63, 83 e 92

Dal 14 luglio tornano in servizio regolare su via Po, nel quartiere Salario, le linee 63, 83 e 92. Con il ripristino anche delle fermate “Po/Salaria” e “Po/Tevere”, si stimano miglioramenti nei tempi di percorrenza fino a 15 minuti. Una buona notizia per i residenti e i pendolari della zona.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/ripristino-bus-via-po.html



Roma-Lido in crisi: guasti e caldo insopportabile

Il 24 giugno la ex Roma-Lido è andata di nuovo in tilt: treni fermi per un guasto, bus sostitutivi disorganizzati e pendolari lasciati senza informazioni. Attese fino a 30 minuti, convogli senza aria condizionata e comunicazione assente da parte di Cotral e Astral aggravano il disagio. Un quadro sconfortante per una linea che dovrebbe essere strategica per Roma Sud.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/problemi-pendolari-roma-lido.html



